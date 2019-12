La pesada deuda que Macri le deja a Alberto Fernández

Se estima que las reservas líquidas del Banco Central alcanzarán a u$s 15.000 millones en este mes de diciembre.

En el tercer día de su mandato, tras asumir como presidente de la Nación, más allá de quién le entregue los atributos y le tome la jura, y luego de la fiesta por su llegada al poder, Alberto Fernández tiene, entre otros múltiples problemas, que enfrentar el 12 de diciembre los primeros pagos de deuda pública en pesos y en dólares.

Se estima que no habrá problemas con los pagos, ya que se calcula que las reservas líquidas rondarán los u$s 15.000 millones que le deja la gestión de Cambiemos, pero estos desembolsos son el punta pie inicial de una serie de vencimientos que en diciembre alcanzarán a u$s 1.351 dólares y $ 80.572 millones.

Así, el 12 de diciembre vencen Letes por u$s 174 millones y $ 15.752 millones. Se trata de letras que fueron reperfiladas por la gestión de Hernán Lacunza en septiembre pasado. Si bien, las personas humanas recibieron el pago completo, las personas jurídicas solamente obtuvieron el 15% del total. A los dos días de asumir, Fernández deberá pagar un 25% de ese pasivo (que vencía el 13 de septiembre), mientras que el resto deberá ser abonado en marzo.

El 30 de diciembre, el gobierno entrante deberá afrontar un pago de u$s 100 millones por intereses del bono a 100 años que emitió Luis Caputo (al frente del Ministerio de Hacienda) en 2017. Por esta emisión hay abierta una causa judicial por perjuicio a la Administración Pública Nacional.

El 31 de diciembre, justo Al borde del año nuevo, el Estado debe pagar vencimientos de intereses de varias series del Bono Discount por un total de u$s 752 millones.

Los operadores financieros estiman que estos vencimientos se pagarán sin problemas (incluso el mismo Fernández no dijo nada en contrario), pero ponen en duda los vencimientos de 2020.

El año que viene hay vencimientos por u$s 21.100 millones. En enero y febrero no hay vencimientos tan abultados, pero a partir de abril/mayo, los pagos que se deberían hacer son más altos: no menos de u$s 8.000 millones por mes. Esta es la parte de la deuda que los analistas estiman que se va a negociar para reestructurarla.

En enero hay vencimientos por u$s 900 millones y en febrero por u$s 450 millones. En los primeros seis meses del año que viene, el total que habría que pagar alcanza a más de u$s 11.000 millones.