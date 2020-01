Quién es el rugbier argentino que más gana en el mundo

Nicolás Sánchez juega en los Pumas y actualmente está contratado por el Stade Francais.

Si bien las cifras no son de decenas de millones de dólares, hay un ranking con el listado de los jugadores de rugby mejor pagos. Un argentino figura en noveno lugar, en esa exclusiva lista. Es apertura en los Pumas y actualmente juega en el Stade Francais. Si bien no le fue bien en el Mundial, Nicolás Sánchez, cobrará u$s 764.000 por temporada.

Ya había ocupado ese mismo puesto el año pasado, con u$s 730.000, cuando se incorporó al club francés. Y para este año que recién comienza ya incrementó su contrato en u$s 34.000.

Este ranking, que publicó la revista inglesa Ruck Rugby, está encabezado por dos jugadores que ocupan el primer puesto con u$s 1.400.000 cada uno: se trata de Matt Guitteau, de Australia, y Dan Carter, de Nueva Zelanda.

En el tercer puesto también hay dos jugadores, que cada uno recibe u$s 1.300.000: Charles Piteau (neozelandés) y Handre Pollard (sudafricano).

Luego siguen en quinto lugar Maro Itoje (Inglaterra), con u$s 1.000.000; el inglés Owen Farrell, en sexto puesto, u$s 985.000; el neozelandés Steve Luatua, u$s 855.000, en séptima posición; Dan Biggar (Gales), u$s 790.000; el argentino Nicolás Sánchez, en noveno lugar con u$s 764.000, y el décimo puesto, el australiano Michael Hooper, u$s 752.000.