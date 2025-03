Fórmula 1: Los circuitos más baratos y más caros del 2025

Si bien todavía queda más de un mes para el inicio del nuevo campeonato de la Fórmula 1, ya se dieron a conocer las fechas y los precios para asistir a cada carrera. A la espera de que Franco Colapinto pueda tener un lugar en la grilla, los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo ya pueden ir planificando y ahorrando para ver cuál o cuáles son los circuitos a los que quieren o pueden asistir.

En ese sentido, un estudio realizado por Free Demo Slots Collection de SlotsUp analizó los precios de las entradas, los costos de hotel y la asequibilidad general de la ciudad. Calculó el costo total de asistir a las carreras durante cada fin de semana de competencia, para una sola persona, utilizando datos promedio de boletos, alojamiento y gastos, y clasificó las carreras por costo.

Las carreras de Gran Premio de F1 más baratas de 2025

El Gran Premio de Japón será la carrera de F1 más asequible del año, con 53 vueltas al icónico circuito de Suzuka de 5,8 km. Programado del 4 al 6 de abril, el precio promedio de la entrada para todo el fin de semana es de US$194,40, y el acceso solo los viernes tiene un precio de solo US$28,27. En cuanto al alojamiento, el coste medio de una estancia de dos noches en Suzuka, según 118 listados de hoteles, es de US$ 149,22 para dos adultos. Incluyendo los gastos estimados de comidas, bebidas y transporte, el costo total por persona asciende a US$$404,23.

Se estima que asistir al Gran Premio de China en Shanghai, el año pasado atrajo a más de 200.000 aficionados, costará un poco más, US$ 489,66 por persona. A partir del 21 de marzo, un billete de fin de semana tiene un precio medio de US$ 293,18.

El Gran Premio de Bahréin en Sakhir ofrece otra opción asequible y se celebrará del 11 al 13 de abril. Un viaje para presenciar la carrera cuesta US$ 564,19, y los boletos de fin de semana cuestan un promedio de US$ 255,35.

Austin, Texas, le sigue en asequibilidad con el Gran Premio de Estados Unidos, que se celebrará durante el fin de semana del 16 de octubre. Cubriendo 56 vueltas del Circuito de las Américas, el costo total para asistir es de US$773.73.

El Gran Premio de España en Barcelona es otra opción asequible, a pesar de que el coste es el doble que asistir al Gran Premio de Japón. Tendrá lugar durante el fin de semana del 30 de mayo y el costo total para asistir es de US$815,18.

Completando la lista de las opciones más asequibles está el Gran Premio de Australia, que cuesta US$ 812,95 Por persona, seguido del Gran Premio de Italia a US$ 863,96. El siguiente es el Gran Premio de São Paulo con US$ 871,47, el Gran Premio de Gran Bretaña con 926,01 euros y el Gran Premio de Bélgica con 933,74 euros.

Las carreras de Gran Premio de F1 más caras de 2025

El Gran Premio de Mónaco, previsto para el fin de semana del 23 de mayo, es la carrera de F1 más cara del año. El precio medio de la entrada para el fin de semana es de US$ 1.379,73, con opciones VIP, como 'Visualización de regatas de yates VIP', que alcanzan hasta US$ 8.196,42 por persona. Una estancia de dos noches en Mónaco cuesta en promedio US$ 1.546,81 de alojamiento, mientras que una comida para dos en un restaurante de gama media cuesta aproximadamente US$ 183,89 dólares. Incluyendo los gastos estimados de comidas, bebidas y transporte, el costo total por persona supera los US$3,122.

A partir del 1 de mayo, se estima que asistir al Gran Premio de Miami costará el doble que al Gran Premio de Estados Unidos: US$ 1.573,27 por persona. Las opciones de boletos de fin de semana pueden alcanzar hasta US$12,000 por persona, con un precio promedio de boleto de US$1,008.79.

Imola en Italia ofrece otra opción de lujo, al albergar el Gran Premio de Emilia-Romaña del 16 al 18 de mayo. Un viaje a este evento, que abarca 63 vueltas al Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, costará US$ 1225, con un precio promedio de boletos de fin de semana de US$ 830,15.

Singapur ocupa un lugar destacado en gastos con US$ 1.108,51 para asistir al Gran Premio de Singapur, que se celebró el fin de semana del 3 de octubre a lo largo de 62 vueltas del circuito urbano de Marina Bay.

El Gran Premio de Austria es otro evento costoso, que tendrá lugar en Spielberg el fin de semana del 27 de junio, con un coste total estimado de US$ 1.066,40.

Completan la lista de las carreras más caras el Gran Premio de Hungría, con un coste de US$ 1.020,97por persona, el Gran Premio de la Ciudad de México con US$ 1.019,70, el Gran Premio de Abu Dabi con US$ 990,74, el Gran Premio de Holanda con US$ 966,82 y el Gran Premio de Canadá con US$ 935,61.

