¿Cuánto dinero ganó cada escudería por el campeonato de constructores de Fórmula 1?

Finalizó una nueva temporada de la Fórmula 1, la más larga desde que se disputa la máxima categoría del automovilismo, con una novedad en el campeonato de constructores. Finalmente, y después de 26 años, McLaren logró coronarse campeón gracias a la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Además del trofeo, los equipos se disputan una importante suma de dinero equivalente a la posición que ocupan. Si bien se desconoce el reparto exacto porque es secreto, es posible hacer una buena estimación basándose en la información de dominio público.

En ese sentido, el premio para los equipos es el 50% del beneficio de los derechos comerciales de la F1, según el Acuerdo de la Concordia. Sin embargo, no siempre se recibe ese 50%, ya que a partir de cierto punto de ingresos se cree que el porcentaje de participación de la dirección de la Fórmula 1 aumenta. En 2022, por ejemplo, la competición generó unos ingresos de US$ 2.570 millones, por lo que el bote de premios fue de US$ 1.157 millones, aproximadamente el 45%.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los pagos tampoco se reparten a partes iguales. Un claro ejemplo es Ferrari que recibe un pago extra, en torno al 5%, por su importancia histórica al haber competido en todas las temporadas desde la primera de la F1 en 1950.

También hay primas por éxitos pasados, como ganar el campeonato, por lo que se entiende que los pagos de primas equivalen a un 25%, dejando el resto a 10 equipos para repartir.

El año pasado, los pagos a las escuderías ascendieron a entre US$ 1.250 y US$1.300 millones, lo que significa que el bote de premios fue de US$ 1.000 millones. Red Bull recibió unos US$ 140 millones por coronarse campeón, por delante de Mercedes, subcampeona con 131 millones.

El dinero repartido fue bajando en cantidad según la posición hasta Haas, que terminó último. Se calcula que la escudería estadounidense recibió US$ 60 millones, por lo que se espera que la Sauber obtenga en 2024 una cifra similar. Williams, el equipo de Franco Colapinto, finalizó en el noveno lugar.

Cabe recordar que el campeonato de constructores comenzó en 1958, ocho años después del inicio de la serie, ya que la F1 quería reconocer a quienes construyen y diseñan los coches. Este año se celebró la edición número 67.

Uno por uno el monto que obtuvo cada escudería en el campeonato de constructores

A continuación la lista con cada una de las escuderías que compitieron en este 2024 y cuánto dinero recibieron según su posición en el campeonato.

