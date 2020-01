Anses informó fechas de cobro de la segunda semana de enero

Anses publicó fechas de cobro de la segunda semana de enero

La Administración Nacional de Seguridad Social(ANSES) comunicó el cronograma de pago para los próximos cinco días.

Este lunes 6 de enero, terminarán de cobrar los titulares de las Pensiones no contributivas y de las Asignaciones Familiares de Pensiones no contributivas. Además, a partir del viernes 10, se empezarán a pagar los haberes a los jubilados y pensionados que no superen la suma mensual de $ 15.991, los beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo, de la Asignación Universal por Hijo y de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad.

También recibirán el pago de la primera quincena los titulares de las Asignaciones de Pago Único.

De acuerdo al número final de su DNI, a la persona le corresponde una determinada fecha. De esta forma las personas podrán saber con anticipación cuándo cobrarán.

En el caso de las Pensiones no contributivas y de las Asignaciones Familiares de Pensiones no contributivas recibirán sus haberes este lunes las personas cuyos documentos terminen en 8 y 9.

En tanto, para los jubilados y pensionados que no superen la suma mensual de $ 15.991 los días de cobro de acuerdo al último dígito del DNI son:

DNI Fecha

0 10 de enero

En esa misma fecha, cobrarán algunos titulares de la Asignación Universal por Embarazo, de la Asignación Universal por Hijo. Esos beneficiarios son las personas cuyo DNI terminen en:

DNI Fecha

0 10 de enero

En tanto, los titulares de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad cuyo DNI terminen en 0 y 1 también podrán pasar a cobrar el viernes 10 de enero.

Por último, los titulares de las Asignaciones de Pago Único cobrarán la primera quincena el 10 de enero sin importar la terminación del DNI.