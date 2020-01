Quiénes son los argentinos más ricos

Alejandro Bulgheroni, el argentino más rico.

Alejandro Bulgheroni es el argentino más rico, según el último ranking de la Revista Forbes. De acuerdo con el portal web del medio económico, el empresario e ingeniero argentino tiene un valor neto de u$s 3.100 millones. A nivel mundial, ocupa el puesto 812.

En segundo lugar, en el puesto 895 global, aparece Marcos Galperín con un valor de u$s 2.900 millones. A continuación, figura Alberto Roemmers. El empresario farmacéutico se ubica en el puesto 933 a nivel mundial con un valor neto de u$s 2.600 millones.

En la lista también aparecen Gregorio Pérez Companc, puesto 1481, y Eduardo Eurnekian en el escalón 1757. El valor neto de cada uno es de u$s 1.700 millones y u$s 1.400 millones respectivamente.

Por otro lado, esta semana, Jeff Bezos recuperó el primer puesto como el hombre más rico del mundo. Sucede que, el viernes pasado, al cierre de los mercados, el multimillonario francés, Bernard Arnault, se encontraba por encima del dueño de Amazon. Sin embargo, la felicidad solo duró el fin de semana.

La caída en el ranking por parte del empresario de 71 años se dio como consecuencia del coronavirus. El miedo que provoca la nueva enfermedad en China y que ya se propagó a otros países como Estados Unidos, Vietnam y Singapur afectaría el turismo y el consumo. Esto hizo que las acciones de LVMH cayeran un 1,1%.

De hecho, en los últimos días el descenso en el valor de los papeles se profundizó y el multimillonario francés cayó al tercer puesto por debajo de Bill Gates.

En el último rankin, actualizado hasta el cierre del jueves, Bezos ocupaba el primer lugar con un valor neto de u$s 116.000 millones. En el segundo puesto se encuentra el dueño de Microsoft con un valor neto de u$s 110.400 millones. El podio lo completa Arnault con un valor neto de u$s 110.200 millones.