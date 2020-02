Pepsi lanzó su nueva campaña con Lionel Messi

Linel Messi durante la grabación del video junto al jugador Mohamed Salah.

Pepsi acaba de lanzar hace unas horas el nuevo spot publicitario de Pepsi Max en celebración de su sociedad como sponsor de la UEFA que tiene como protagonista, entre otras estrellas del fútbol, a Lionel Messi.

En este nuevo comercial, con el que comienza su campaña publicitaria 2020, se incorporan dos nuevos jugadores: el futbolista francés de ascendencia de Nueva Guinea, Paul Pogba, y el jugador del Manchester City, Raheem Sterling, quienes se unieron en este video a Messi y a Mohamed Salah.

Esta pieza, que se llama «El juego nunca para», fue dirigida y producida por Henry Scholfield, quien es conocido por realizar videoclips de grandes estrellas, y muestra las habilidades de los jugadores que se disputan a través de su habilidad con la pelota una última lata de Pepsi Max.

Esta campaña se presenta oficialmente en 80 países alrededor del mundo y en base a la plataforma internacional de la marca «Pepsi, for the love of it», que ya fue presentada el año pasado y que anima a sus fans a conseguir las cosas que aman.

Sobre esta publicidad, el jugador argentino señaló que se había divertido mucho haciendo este spot y que «con un nuevo equipo de jugadores, con excitantes desafíos y un film divertido y creativo, esta campaña no va a defraudar»