Cuáles son las marcas más valiosas de Latinoamérica

El banco brasileño Bradesco es la marca más valiosa de América latina.

En el ranking de valor de marca de distintas empresas de Latinoamérica, el sector retail tuvo un fuerte crecimiento del 38%, y en el que la inversión en transformación digital fue un factor clave para esta valoración, según indica el informe BrandZTM de Marcas más Valiosas de Latinoamérica en 2020 lanzado por WPP y Kantar.

Si se analiza el top 50 de las marcas más valiosas de América latina, el retail tuvo en general una suba del 38%, mucho más que el promedio general que se ubicó en 2,6%.

En las primeras posiciones de este ranking, los bancos brasileños Bradesco (cuya marca se valorizó en u$s 9.468 millones) e Itaú (u$s 8.368 millones) se ubicaron en primer y segundo lugar, respectivamente, con un crecimiento del 35% cada uno.

El top ten de BrandZTM se completa (además de los bancos mencionados) por cerveza Corona (u$s 7.529 millones); cerveza Skol (u$s 7.253 millones); el proveedor de comunicación Telcel, u$s 5.483 millones; Bodega Aurrerá Retail, u$s 5.419 millones; Falabella Retail (u$s 5.186 millones); cerveza Brahma (u$s 3.781 millones); la red Globo de Brasil, u$s 3.624 millones, y cerveza Águila, u$s 3.522 millones.

En cuanto a las marcas argentinas, su presencia en este ranking no es notable ya que representan apenas el 1% del ranking regional. «La coyuntura económica influyó en la medición del valor de marca, que se realiza en dólares”, aclaró Mariana Fresno Aparicio, CEO de la División Insights de Kantar Argentina.

En el país, las marcas más valiosas que integran el Top 5 son: YPF, cerveza Quilmes, Banco Macro, Personal Telecom y Banco Galicia.

«La inversión en transformación digital ha sido clave; los retailers más valiosos están impulsando la comprensión del cliente y el valor del negocio con modelos innovadores incluyendo soluciones omnicanal, plataformas online y móvil y sistema de pago digitales», indica el informe.

El valor total de las marcas más valiosas que están en la región es este año de u$s 134,3 mil millones, frente a los u$s 130,8 millones de 2018.