Multan a Veraz con $ 90.000

La empresa de información crediticia Veraz fue multada con $ 90 mil por haber cometido una falta muy grave. Según la Agencia de Acceso a la Información Pública, Veraz mantuvo datos incorrectos sobre la situación financiera de una persona.

A través de la Resolución 43/2020, la Agencia estipuló que la firma “mantuvo datos personales inexactos o no efectuar las rectificaciones, actualizaciones o supresiones de los mismos”.



La sanción se dio como consecuencia de una denuncia de una persona a la cual, luego de haber accedido a un informe de Veraz, le figuraba el estado “deuda vencida” cuando había realizado el pago de la misma en un plazo menor a 30 días. En otras palabras, el afectado aparecía como moroso cuando en realidad no era así.



Desde la empresa sostuvieron que la información fue proporcionada tal cual había sido brindada por el banco y que, a su vez, el Banco Central le había indicado que debía informarla de esa manera. La Agencia interpretó lo contrario, ya que no se aclara a qué alude la categoría “deuda vencida” ni se informa la cantidad de días de atraso en el pago, con lo cual aplicó la multa estipulada por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y publicó este incumplimiento en el registro de infractores.