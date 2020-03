Cuál es el precio promedio de un m2 en CABA y GBA

El precio medio en la ciudad se ubica en los u$s 2.492. Dependiendo la zona del Gran Buenos Aires la diferencia es entre u$s 100 y u$ 740 menos.

En la Ciudad de Buenos Aires el precio del m2 es de u$s 2.492.

Tal y como viene pasando desde hace casi un año, el precio promedio de compra- venta de propiedades en la Zona Norte del Gran Buenos volvieron a caer en febrero. Con un valor de u$s 2.392 el m2, la baja representa un 0,2 % menos que en en enero.

De acuerdo con el informe realizado por Zonaprop, los precios iniciaron tendencia a la baja en abril 2019, cuando el valor del metro cuadrado se encontraba en 2.456 dólares, y acumulan un descenso del 2,8% desde ese máximo.

De esta forma, el precio que presenta la Zona Norte difiere en u$s 100 con respecto a la ciudad de Buenos Aires, ya que el valor promedio en ésta se ubica en los u$s 2.492 el m2.

En tanto, la diferencia del metro cuadrado porteño con la Zona Oeste-Sur es considerablemente mayor, supera los u$s 740 de diferencia. El precio medio de esta zona del Gran Buenos Aires se encuentra en u$s 1.749 por metro cuadrado, lo que deja en evidencia una baja del 0,4% respecto al mes previo y totaliza un descenso del 1,8% en 2020.

Por otro lado, de acuerdo con Zonaprop, en Zona Norte, el departamento medio de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 119 mil, mientras que las propiedades de 3 ambientes y 70 m2 alcanzan los u$s 167 mil.

Los barrios más caros de esta zona se encuentran en los municipios de Vicente López y San Isidro con un rango de precios que rondan entre los u$s 4.410 y los u$s 1.071.

Los barrios con mayor precio son: Marinas del Sol (4.410 dólares el m2), Pilar Golf (4.238 dólares el m2) y Arboris La horqueta (3.889 dólares el m2). Los barrios comprendidos en la zona media son: Pilara (2.666 dólares el m2), Palmas del Sol (2.276 dólares el m2), Manuel Alberti (2.137 dólares el m2), Tortugas Garden (1.887 dólares el m2) y Tortuguitas (1.695 dólares el m2). Los barrios que presentan los menores precios son La Cañada de Pilar (1.115 dólares el m2), Boulogne (1.082 dólares el m2) y Billinghurst (1.071 dólares el m2).

Por su parte, el departamento medio de dos ambientes y 50 m2 en Zona Oeste- Sur tiene un valor de u$s 87 mil y una unidad de 3 ambientes y 70 m2 asciende a u$s 116 mil. Los barrios más caros se sitúan en los municipios de Quilmes y Lomas de Zamora, áreas en las que los valores varían entre losu$s 2.776 dólares y los u$s 549.

Si se realiza un desglose por barrios en esta zona del Gran Buenos Aires, Nuevo Quilmes (2.776 dólares el m2), Greenville Polo Resort (2.635 dólares el m2) y Barrancas de Iraola (2.532 dólares el m2) tienen los valores más elevados. Temperley (2.028 dólares el m2), Ciudad Jardín Lomas del Palomar (1.867 dólares el m2), Sarandí (1.799 dólares el m2), María Eugenia Residences & Village (1.714 dólares el m2) y Luis Guillón (1.456 dólares el m2) se encuentran en la zona media de precios y La Tablada (897 dólares el m2), Dock Sud (824 dólares el m2) y El Venado 1 (549 dólares el m2) están en el área de precios más bajos.