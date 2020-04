Deuda: el gobierno paga u$s 250 millones en intereses

Martín Guzmán, ministro de Economía, y su estrategia de "buena fe" para negociar con los bonistas.

El gobierno decidió pagar los cupones de los bonos Par bajo legislación extranjera que vencieron ayer por un total de u$s 101 millones en dólares (bajo ley de Nueva York), u$s 122 millones que estaban en euros y u$s 560.000 que estaban en yenes.

Para esto, y como una muestra de voluntad de pago, se destinaron casi u$s 250 millones que provocó una baja en las reservas del Banco Central, que vienen cayendo los últimos meses a lo que se suma una economía jaqueada por el coronavirus, aunque la entidad monetaria había logrado comprar hace unos días u$s 200 millones que liquidaron las cerealeras.

Los intereses de los bonos PARA, PAY0 y PAA0 ya fueron efectuados hoy, mientras que se estima que los PARY, en dólares, con ley de Nueva York, serán abonados a partir de mañana, como es la operación normalmente.

Estos bonos surgieron del canje de 2005 y 2010 y tienen vencimiento en el largo plazo, en 31 de diciembre de 2038 los PARY, ya que la idea fue que se pagaran los intereses al principio más bajos y más altos más adelante, y con una amortización lo más lejos posible.

Estos desembolsos son para el ministro de Economía, Martín Guzmán, una demostración de voluntad de pago, una estrategia que pondrá sobre la mesa cuando se haga una oferta de reestructuración a los bonistas la semana que viene. También, la baja de las reservas del Banco Central serán otra prueba de que, por más que se quiera pagar, la deuda es insostenible en las actuales condiciones.