Apple presentó su nuevo smartphone económico

El nuevo iPhone SE 2 es más económico porque tiene características de modelos anteriores de Apple.

Apple lanzó hoy su tan esperado iPhone SE (Special Edition), un smartphone más económico que los otros modelos de la firma. La preventa comenzará el 17 de abril y las entregas comenzarán el 24 de abril.

Este no fue un lanzamiento como los que nos tiene acostumbrados Apple con sus famosas presentaciones, a causa de la pandemia del coronavirus. De hecho, la información sobre este celular se publicó en el website de la empresa con las características que tiene este nuevo dispositivo.

Uno de los puntos más interesantes de este nuevo smartphone es su precio: el que tiene 64GB de almacenamiento cuesta u$s 399 (el iPhone 11 que se lanzó en 2011 erea el más económico y salía u$s 699); el dce 128 GB, u$s 449, y el de 256 GB, u$s 549.

El precio es menor ya que utiliza diseño y componentes de modelos anteriores, ya que cuenta con características del iPhone 11 y su estética viene del iPhone 8.

El iPhone SE 2 es de aluminio y vidrio y viene en colores negro, blanco y rojo. Tiene un porcesador A13 Bionic y el sistema operativo es iOS 13. Es resistente al agua hasta un metro de profundidad, pero no más de 30 minutos.

El display Retina HD es de 4,7 pulgadas, dispone de una cámara trasera de 12 MP y fromntal de 7 MP. Graba videos 4K a 60 fps.

Se puede cargar de forma inalámbrica con el sistema IQ, entre otras características.