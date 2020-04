Millennials y Centennials, los más afectados económicamente por el Covid-19

La Generación Y preocupada por su economía en tiempos de Coronavirus.

Un nuevo análisis de Kantar, demostró que los adultos de las generaciones Centennials (18-24 años) y Millennials (25-34 años) son los que más están sintiendo el impacto de la pandemia de coronavirus más severamente que cualquier otra generación.

En ese sentido, más de la mitad de los Millennials o Generación Y (52%) y el 49% de Centennials (también llamados de Generación Z) dicen que ya han sentido el impacto en los ingresos de su hogar. Además, un 26% del grupo combinado entre ambas generaciones (entre 18 y 34 años) opina que se verá afectado en el futuro, más de lo que consideran las otras generaciones.

Sebastián Corzo, Marketing & Business Development Leader, División Insights de Kantar se refirió al ámbito local y aseguró que “ en la Argentina, el panorama es similar”. “Si bien la preocupación entre los menores de 35 años es menor que en el total (45% vs. 47%), están más preocupados de cara al futuro; son los más pesimistas en relación con la velocidad de la recuperación macroeconómica: 78% piensa que a la economía le llevará mucho tiempo volver al nivel de actividad previo a la pandemia”, agregó.

Por otro lado, el informe analiza los mecanismos que utlizan estas generaciones para preservar su salud mental. El estudio indica que:

El 50% de los menores de 35 años (53% Centennials y 48% Millennials) están haciendo más ejercicio físico (vs. 43% del total de la población). Asimismo, el 48% está durmiendo más (vs. 41% del total) 53% de Centennials y 45% de Millennials. Hay un 22% que está practicando meditación o relajación, vs. 18% del total.

También, en nuestro país, el 23% de los menores de 35 años (los Millennials llegan al 26%) está procurando consumir menos alcohol del habitual (contra 12% de las generaciones mayores). Al mismo tiempo, las generaciones Y y Z de la mayoría de los países están aprovechando para aprender, desarrollar ciertas habilidades y experimentar cosas nuevas.

Las diferencias entre cómo Centennials y Millennials manejan la situación son indicativas de sus distintas preocupaciones. Mientras que los jóvenes de entre 18 y 24 años parecen estar buscando formas de mantenerse ocupados, para no aburrirse, los de 25 a 34 años parecen estar más concentrados en actividades para reducir el estrés, ya que sienten la carga financiera de la pandemia aún más fuerte que los más jóvenes.

En cuanto al consumo de medios, las nuevas generaciones llevan la delantera: En Argentina, 46% está mirando más televisión tradicional que antes, y un 51% mira más contenidos en plataformas de streaming. Pero lo que crece con más fuerza es el consumo de videos online (70%, igual en Argentina que en el promedio global) y de redes sociales (52% en Argentina, aunque a nivel global tienen un crecimiento de 68%). Dentro de las redes sociales, si bien las que más crecen en cuanto al uso son Youtube (73%) e Instagram (66%), es interesante destacar la irrupción de Tik Tok, ya que un 29% de los jóvenes la está usando más que antes. La lectura de los datos en el resto de los mercados estudiados es bastante similar a la de nuestro país.

Por último, el análisis refleja una mayor preocupación de los jóvenes en el comportamiento de las grandes marcas frente a la pandemia.

Casi la mitad de los menores de 25 años a nivel global cree que las grandes marcas deberían donar a los hospitales desinfectantes, alcohol en gel o máscaras para las instituciones de salud (50% de Centennials y 46% de Millennials, vs. 44% en general). Asimismo, consideran que las empresas deberían hacer donaciones para apoyar la investigación científica (39% los Centennials y 33% los Millennials, frente al 32% en general).