El gobierno busca agilizar el cobro del bono IFE

El presidente Alberto Fernández busca agilizar el cobro del bono IFE.

Hace 50 días, el gobierno lanzó el Familiar de Emergencia (IFE). El objetivo de esta medida era ayudar a los sectores más vulnerables que quedaron sin fuentes de ingresos por la cuarentena obligatoria. Sin embargo, hasta la fecha solo cuatro millones de personas de las 7.854.316 recibieron la primera suma de $ 10.000 correspondiente con el aporte prometido por el mes de abril.

Aun así, el Gobierno sobrevuela la idea de pagar el bono de abril y el refuerzo de mayo en un solo tramo para aquellos inscriptos que todavía no recibieron el dinero. Para eso, el presidente Alberto Fernández instruyó a la flamante titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, a acelerar la acreditación del beneficio y no demorar más allá de la última semana de este mes el pago a los sectores no bancarizados.

Se estima que la la nueva gestión al frente del organismo prepara un nuevo mecanismo de acreditación del IFE que contará con la participación de gobernadores e intendentes para lograr un cobro más ágil. Habría anuncios al respecto la próxima semana.

El Ministerio de Desarrollo Social calcula que las personas con necesidades alimentarias subieron de 8 a 11 millones por la cuarentena. En ese sentido, Fuentes oficiales dijeron a El Cronista que «hay que calcular correctamente (el nuevo pago) dado el reinicio de actividades, los límites operativos y el presupuesto disponible». Cada bono de $ 10.000 tiene un costo mensual aproximado de $ 80.000 millones a las arcas del Estado.