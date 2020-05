Venezuela: entre el COVID-19 y la falta de petróleo

Hay escasez de petróleo en Venezuela.

Venezuela enfrenta una crisis a nivel país sin precedentes. Si bien, desde el punto de vista sanitario, el país parece no haber sufrido grandes problemas con el Coronavirus, hasta la fecha registra 541 casos y 10 muertes, en el aspecto económico la situación es sumamente preocupante.

De hecho, el autoproclamado «presidente encargado», Juan Guaidó, que cuestiona las cifras oficiales aseverando que serían mucho mayores, denunció que Venezuela es «el único país del mundo que sin haber pasado por una guerra está en riesgo de hambruna».

En ese sentido, uno de los factores que podría llegar a explicar el agravamiento de esta problemática es la falta de combustible en el país. Desde hace más de un mes, Venezuela tiene escasez de su principal fuente de dinero. De acuerdo con Rafael Quiroz, economista de ese país y especialista en la materia, la crisis se debe a la falta de mantenimiento en las seis refinerías con la nación.

Según el especialista, Venezuela cuenta con unos 65.000 barriles de petróleo, incluyendo los que se importa. Sin embargo, esa cantidad no llega a cubrir la demanda total del parque automotor. Quiroz comentó que, actualmente, el país necesita diariamente casi el triple de barriles.

Por supuesto no faltan los oportunistas que ante la problemática buscan sacar ventaja. Mientras que el precio oficial del combustible es menos de un centavo el litro, en el mercado negro alcanza los u$s 4. Igualmente, no es mucha la cantidad de personas que pueden darse el lujo de pagar esos precios exorbitantes por un litro de combustible.

Por otro lado, el economista critica la postura tomada por el gobierno de Maduro de seguir exportando barriles de petróleo crudo, adjudicando que “es inadmisible que mientras los venezolanos padecen de escasez, se venden 25.000 barriles diarios a Cuba”.

Se estima que en las próximas semanas llegarían más barriles para paliar la situación, pero aun así es necesario reabrir las refinerías. Sin embargo, ante la falta de estabilidad política y económica es difícil que algo así pase.

Será momento de poner fin al enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición y que ambos regresen a pensar y a actuar desde las tragedias de la población. De otro modo, en el estado de desesperación que se encuentra el país, cualquier cosa puede ocurrir.