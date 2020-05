El FMI se mostró optimista por un acuerdo por la deuda

Gerry Rice, vocero del FMI, señaló el apoyo del Fondo a las negociaciones por la deuda externa.

«Nos sentimos alentados por la voluntad de ambas partes de continuar las discusiones para llegar a un acuerdo. Seguimos esperando que se pueda encontrar un acuerdo que prepare el escenario para un camino sostenible para la economía argentina en el futuro», aseguró el vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, respecto de las negociaciones que están llevando adelante la Argentina y sus acreedores privados.

Sobre la posición de la entidad en caso de que el país cayera en un default, Rice destacó que «las autoridades argentinas están negociando activamente con los tenedores de bonos privados para reestructurar la deuda soberana del país» y agregó que «como hemos dicho antes, y de acuerdo con nuestra práctica de larga data, para todos los países, no solo para Argentina, estas negociaciones son un asunto bilateral para Argentina y sus acreedores y no involucran al FMI directamente en ese proceso. De nuevo, eso es cierto en todos los países, no solo en Argentina».

Rice prefirió no «especular» acerca del resultado de esas negociaciones, que se estima durarán más allá de mañana viernes 22 de mayo, cuando finaliza el mes de gracias que tiene el país para pagar u$s 500 millones por intereses de tres bonos bajo ley extranjera.

Acerca de si el FMI está manteniendo conversaciones con del gobierno argentino sobre un nuevo programa, el funcionario de Fondo indicó que «las autoridades argentinas han declarado públicamente, primero les gustaría realizar una consulta del artículo IV y luego eventualmente buscarían un programa respaldado por el Fondo. Esa ha sido la posición de las autoridades argentinas, que respetamos plenamente».

El artículo IV establece que el FMI podrá realizar una supervisión de la economía de un país que toma un préstamo de la entidad.

Ante la pregunta sobre cuál sería la secuencia, el Artículo IV, el programa, etc., el vocero destacó que «tenemos un diálogo activo y constructivo con las autoridades. Pero en esta etapa, para ser claros, no hemos comenzado las discusiones sobre un programa respaldado por el Fondo y hoy no tengo un cronograma sobre los posibles próximos pasos, en este momento».