Intiman a Lan Argentina a pagar el total de los sueldos

El Ministerio de Trabajo conminó a la aerolínea a pagar el 50% restante que no pagó a sus empleados en el sueldo del mes de abril.

El Ministerio de Trabajo, que encabeza Claudio Moroni, le dio 72 horas a Lan Argentina para que regularice el pago de los sueldos de sus trabajadores.

El Ministerio de Trabajo intimó a Lan Argentina, la filial local de Latam a que abonara el 50% de los salarios de sus empleados que no pagó con el sueldo de abril (que se cobra en mayo). La aerolínea pidió ayer la protección del Capítulo 11 en un juzgado del sur de Manhattan, un concurso preventivo de acreedores por una deuda de u$s 7.500 millones, pero no incluyó dentro de este esquema a la filial argentina.

Ayer también fue que el ministerio que dirige Claudio Moroni conminó a la empresa a abonar «la totalidad de los salarios antes de las 72 horas».

La cartera indicó que La aerolínea incumplió con las normas establecidas por el aislamiento social obligatorio «al disminuir los salarios a partir del mes de abril, consignando la leyenda Artículo 223 bis» e indicó que si Lan Argentina no cumplía con la intimación de pagar el 50% restante en tres días, se remitirán «las actuaciones a la Dirección de Inspección Federal para el labrado de las actas de infracción pertinentes y posterior instrucción de sumario para la aplicación de las sanciones».

Lan ya había intentado llegar a un acuerdo con los cinco gremios aeronáuticos para rebajar los salarios un 50% los meses de abril, mayo y junio, pero obtuvo un no como respuesta por parte de los sindicalistas. Sí aceptó la rebaja el personal jerárquico de la compañía.

Latam llamó ayer a un concurso de acreedores ya que no puede cubrir sus pasivos por el fuerte impacto que tuvo en las aerolíneas la pandemia de covid-19. Por ejemplo, Avianca hizo lo mismo que Latam hace unas semanas. En este esquema incluyó a sus filiales de Chile, Perú, Ecuador y Estados Unidos, pero no a las de Argentina, Brasil y Paraguay. En el caso argentino se debió a que «las disposiciones legales de Estados Unidos no tienen incidencia en la normativa de esos países», según declaró ayer a fortuna.perfil.com un vocero de la empresa.

En un video, el presidente ejecutivo de Latam, Roberto Alvo, explicó que «quiero ser muy claro, el Capítulo 11 no corresponde a una liquidación, ni quiebra, ni bancarrota» y agregó que, por el contrario, «se trata de una oportunidad para reorganizar deuda y, en consecuencia, preservar al grupo Latam, así como a los trabajadores y colaboradores en la medida de lo posible».

Durante el proceso del Capítulo 11, la actividad de la aerolínea continuarán «de manera usual y esta decisión no afectará nuestras medidas para retomar las operaciones. Todos los tickets, vouchers y millas emitidos siguen vigentes y serán respetados», indicó Alvo. Lo mismo sucederá con los servicios de carga.

En cuanto a los 41.000 trabajadores que tiene la empresa, el ejecutivo dijo que mantener esos puestos de trabajo deberá tomar «decisiones difíciles» e indicó que sed rescindirán «ciertos arrendamientos».