Latam: qué va a pasar con los pasajes y el millaje

El coronavirus ocasionó una fuerte caída en la demanda de pasajes y provocó fuertes pérdidas en las aerolíneas. Latam no es la excepción.

Latam Airlines Group se adhirió al Capítulo 11, es decir, un concurso de acreedores, en una corte de Nueva York ya que la pandemia de coronavirus afectó con fuerza en sus negocios, como en prácticamente todas las aerolíneas del mundo. En este procedimiento no incluyó a países comola Argentina, Paraguay y Brasil. Sin embargo, muchas personas que compraron pasajes de esta aerolínea o que suman millaje a través de sus compras con las tarjetas de crédito no saben qué sucederá con los tickets y las millas.

Latam incluyó en este proceso de reorganización a sus filiales de Chile, Perú, Ecuador y Estados Unidos y no pasó lo mismo con Argentina, Paraguay y Argentina ya que «las disposiciones legales de Estados Unidos no tienen incidencia en la normativa de esos países», según un vocero de la empresa.

La aerolínea informó que en todos los países donde tiene filiales seguirá operando normalmente (dentro de las limitaciones que existen hoy por el cierre de fronteras y la casi nula presencia de pasajeros) en el «transporte de pasajeros o carga, así como reservas, vouchers o el programa de millas Latam Pass», afirma en un comunicado.

Latam y sus filiales continuarán volando a lo largo del proceso. El grupo se comprometió a preservar la continuidad de su negocio mientras se reorganiza. Particularmente respecto de los empleados, clientes, proveedores, socios comerciales y las comunidades locales donde opera. Se honrarán todos los pasajes actuales y futuros, así como los vouchers de viaje, millas y beneficios de viajero frecuente y políticas de flexibilidad.

La aerolínea puso a disposición de sus trabajadores, proveedores y clientes algunos medios para poder comunicarse con la empresa ante cualquier duda. «Aunque Latam puede no tener todas las respuestas en este momento, el grupo se manejará con transparencia en todas sus interacciones. El grupo ha creado una página dedicada a este propósito: www.latamreorganizacion.com, donde las partes interesadas podrán encontrar información adicional sobre qué significa este anuncio para ellos», indica.

La empresa también dispuso líneas telefónicas con el mismo fin: se puede acceder al (929) 955-3449 o (877) 606-3609 en Estados Unidos o Canadá. «Tendremos una línea telefónica gratuita internacional en los próximos días –agrega– y la publicaremos en nuestra página exclusiva. También ofrece un correo electrónico dedicado a resolver preguntas, bajo la siguiente dirección: lataminfo@primeclerk.com».

Latam recibió financiamiento de sus principales accionistas, la familia chilena Cueto, la familia brasileña Amaro y Qatar Airways por u$s 900 millones y dispone de u$s 1.300 millones. Además, está negociando un pedido de ayuda a los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y Perú. Su deuda asciende a u$s 7.000 millones.

«A la luz del impacto sin precedentes que ha generado el COVID-19 en la industria mundial de aviación, este proceso de reorganización le proporciona a Latam una oportunidad para trabajar con los acreedores del grupo, y otras partes interesadas, para reducir su deuda y obtener nuevas fuentes de financiamiento, dándole las herramientas para transformar al grupo acorde a esta nueva realidad», indica la aerolínea.

«El proceso de reorganización financiera del Capítulo 11 es un marco legal bajo el cual Latam y sus filiales podrán redimensionar sus operaciones y adecuarlas al nuevo entorno de demanda y reorganizar sus balances financieros, permitiéndoles resurgir como negocios más ágiles, resilientes y sostenibles», agrega..

LATAM está recibiendo asesoría a lo largo de este proceso de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Claro & Cia., como asesores.