Daniel Herrero: “Nuestra industria ya no será igual”

Daniel Herrero, titular de Toyota, en la inauguración de su reserva natural en la planta de Zárate.

Daniel Herrero, presidente de Toyota, habla del impacto de la pandemia de coronavirus en el sector y en la empresa que dirige, que hoy produce al 50% de su capacidad. Señala que el sector no va a ser igual, como tampoco las formas de comercialización e incluso el mercado. Estas son sus respuestas dadas a la revista Fortuna que salió en junio y que consultó a casi 50 empresarios o dueños de empresas sobre la actualidad y el futuro de cada compañía.

-¿Cómo se vio afectado su sector por la Pandemia y su empresa en particular?

–La pandemia tuvo un impacto en toda la industria, no solo en la producción sino también en las ventas y las exportaciones. Hoy en Toyota Argentina estamos produciendo al 50% de la capacidad de nuestra planta, con un solo turno, priorizando los protocolos de salud que desarrollamos para nuestros colaboradores. Creemos que hasta fines de julio seguiremos con este esquema, pero a su vez seguiremos evaluando día a día las condiciones sanitarias.

–¿Cómo cree que saldrá su sector de la Pandemia y qué oportunidades se le presentan?

-Una vez que la situación sanitaria se pueda normalizar, tendremos que seguir trabajando en todas aquellas medidas que nos permitan desarrollar una industria automotriz sustentable. La industria ya no será igual, ni el mercado, ni las formas de comercializar. Hoy es difícil hacer pronósticos. Estos días han confirmado un proyecto productivo para fabricar una nueva pick-up en el país y eso también es una buena noticia. Por eso, el trabajo entre el sector público y el sector privado tiene que estar basado en la competitividad de nuestros productos, en el desarrollo de proveedores locales y en la apertura de nuevos mercados. Aun con cambios creemos que habrá oportunidades para toda la industria.

-¿En cuánto tiempo cree que su sector y empresa podría volver a los números previos de la Pandemia?

-Es muy prematuro hablar de plazos. Creemos que para recuperar los volúmenes que se manejaban antes de la pandemia habrá que esperar un tiempo. Pero también seguiremos trabajando en los mismos objetivos, porque si el mercado llega antes tendremos que estar preparados para poder responder.

-¿Cuáles son los desafíos de su sector de cara a su cliente?

-En primer lugar, la pandemia tendrá un impacto sobre todas las organizaciones. Lo nuevo ya no será igual. Tendremos que adaptarnos a nuevas reglas, a nuevos formatos y a nuevas plataformas. Pero no solo desde el punto de vista del cliente. En Toyota ya veníamos en un proceso de transformación interna, pasando de una compañía que produce vehículos a una nueva que brinda servicios de movilidad. Pero esa evolución lleva un tiempo, no se da un día para el otro. Es posible que plataformas como Toyota Mobility Services o e-Toyota ya sean nuestra nueva realidad, lo iremos analizando. Aun así, nuestra historia también demuestra que las crisis las transitamos como oportunidades. Y esta será una más.