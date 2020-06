La pandemia benefició el uso de las energías renovables

El cuidado del medio ambiente es uno de los temas principales en la agenda mundial. Motivados por personalidades del espectáculo, deportistas, y figuras públicas, los ciudadanos del mundo comenzaron a exigirle a sus gobiernos y a las empresas una mayor conciencia ecológica y uso de las energías renovables.

Así, se logró que se promulgarán nuevas leyes que cuiden al medio ambiente del mismo modo que se comenzaron a consumir más productos que redujeran la huella de carbono.

En este sentido, en 2018, se aprobó la ley de generación distributiva. Para entender más al respecto, Fortuna web entrevistó a Christian Biercamp, Co-Founder & CEO en Mobi Desarrollos Sustentables. La empresa se especializa en la provisión de productos y servicios relacionados con la energía renovable, principalmente energía solar (paneles, termotanques, luminarias, etc).

Fortuna: ¿ Qué es la generación distribuida?

Christian Bercamp: Es la ley 27.424 mediante la cual además de ahorrar a través de la generación de energía propia, las casas particulares, o empresas pueden inyectar la energía remanente que no consumen a la red. Se solicita a la distribuidora el medidor bidireccional y una vez instalado, todo el remanente de energía la inyectas a la red. Es una de las leyes mas importantes que se promulgaron en los últimos años. Hace que el recupero de la inversión sea mucho mas rápido, al no solo obtener ahorros económicos mediante la energía solar que generamos para consumo, sino también, con la sobrante que inyectamos.

Fortuna: En un país con una economía tan cambiante como la argentina ¿qué tan fácil es para una familia o una empresa instalar paneles solares?

Bercamp: Realmente tenemos todo el equipo muy bien armado con lo que hacemos que la experiencia para nuestros clientes de la adquisición de un sistema solar sea muy sencillo. Arrancamos analizando los consumos actuales que tienen, solicitándoles la ultima factura de luz y a partir de allí hacemos proyectos a medida de cada cliente de acuerdo a sus consumos. Estos son los sitemas On Grid (que están conectados a la red). Con este sistema, y a raíz de la ley de generación distribuida, los clientes pueden inyectar el remanente energía generada y no consumida a la red.

En los casos que no estan conectados a la red, se utilizan los sistemas off grid. La mayor diferencia respecto del sistema on grid es que este sistema contiene baterias para acumulacion de energia. Se utiliza mucho en zonas rurales y/o donde hay muchos cortes de luz y el cliente necesita un sistema de back.

En MOBI realizamos la consultoria, ingenieria e instalacion de proyectos fotovoltaicos a medida de cada uno de nuestros clientes. Internamente los analizamos como si fuesen “un traje a medida” dandole de esta manera una excelente experiencia de compra a todos nuestros clientes. Damos garantias no solo de nuestros productos, sino de nuestras instalaciones.

Fortuna: ¿Qué beneficios tiene la instalación de los paneles solares?

Biercamp: Tiene muchos beneficios en cuanto al ahorro económico que se logran en las facturas y se colabora con el medio ambiente reduciendo las emisiones de carbono. A su vez, revaloriza el valor de tu propiedad.

La energía solar es: renovable, inagotable, no contamina, evita el calentamiento global, es modular, versátil y genera millones de puestos de trabajo en el mundo.

Fortuna: ¿Cuántos equipos hay instalados en la actualidad?

Biercamp: Actualmente, solo el 8% de la matriz energética de la Argentina proviene de energías renovables (solar, eólica, biomasa, etc), y tiene por objetivo fijado mediante la ley 27.191 llegar al 20% de la misma para el año 2025. Hay mucho trabajo por hacer, esto recién esta comenzando en la Argentina por eso la oportunidad es tan interesante. Nuestro sueño es que todos los techos del país tengan paneles solares y generen su propia energía!!!

Fortuna: ¿ A qué se debe está explosión en el número de paneles solares instalados?

Biercamp: El costo de los paneles foto-voltaicos vienen reduciéndose de forma constante en los últimos años lo que lo hace cada vez mas accesible. Asimismo, los clientes creen que instalar paneles solares en sus casas puede ser una buena forma de revalorizar su propiedad.

Por otro lado, al estar atados al dólar oficial no están sujetos a las oscilaciones que puedan generarse en el país ante la incertidumbre económica. Además. cuentan con una linea de financiamiento muy atractiva lo que hace que el valor de adquisición sea cada vez mas accesible.

Fortuna: ¿De qué manera la generación distribuida podría generar puestos de trabajo?

Biercamp: Como ya viene ocurriendo, cada año la demanda de este servicio es mayor. por lo tanto, se necesitarán de más empresas y más personal que puedan atender ese número creciente de clientes.

Fortuna: ¿Cuáles son sus perspectivas después de la pandemia?

Biercamp: Vemos que con la pandemia la gente tomo mucha mas consciencia respecto del medio ambiente. La protección de la Madre Naturaleza, no puede ser una cuestión exclusiva de los ambientalistas. Es responsabilidad de todos los seres humanos el cuidado de los ecosistemas en general y de la biodiversidad en particular. Hay que aprovechar todos los beneficios que la naturaleza nos da sin destruirla.

Nosotros, desde MOBI, estamos felices de aportar nuestro granito de arena en este sentido. Sabemos que con cada proyecto que concretamos al instalar paneles solares, estamos disminuyendo las emisiones de C02 y de esta manera ayudamos en la lucha contra el calentamiento global

Según un análisis realizado para Carbon Brief, (https://www.carbonbrief.org/) el bloqueo y la reducción de la actividad económica en China condujeron a una reducción estimada del 25 por ciento en las emisiones de CO2 durante cuatro semanas, situación que se repitió en casi todo el mundo en diferentes niveles.

El mismo instituto cree que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía y la quema de los combustibles fósiles van camino de registrar este año la mayor caída de la historia.