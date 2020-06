Las marcas más valiosas del mundo suman u$s 5 billones

Ver Galería En el ranking de las marcas más valiosas, las tecnológicas ocupan los primeros puestos.

Las marcas más valiosas del mundo en 2020, ranking que destaca a la tecnología como componente importante de esta valoración por su aporte y poder, valen en total u$s 5 billones.

El trabajo de BrandZ Top 100 Global de las Marcas Más Valiosas 2020 publicado por WPP y Kantar indica que la inversión en marketing y la construcción de marca como fundamentales para la recuperación tras la pandemia del coronavirus.

«Las 100 marcas más valiosas han demostrado que son más resistentes y menos volátiles en la crisis actual (pandemia por covid-19) de lo que fueron en la crisis económica mundial 2008/2009, al demostrar un aumento adicional de valor de marca de u$s 277.000 millones durante el año pasado», destaca ese informe.

El valor de las marcas más valiosas aumentó este año un 5,9% a pesar del impacto económico por la pandemia y si se hace la comparación con 2006, el alza fue del 245%, cuando el valor total de las marcas fue de u$s 1 billón.

«El ranking utiliza datos de valoraciones que incorporan el rendimiento del precio de las acciones desde abril de 2020 para reflejar el impacto del covid-19. En un contexto de incertidumbre, las empresas que han invertido constantemente en marketing a largo plazo y en la construcción de marcas sólidas han logrado evitar lo peor de la crisis», indica.

Amazon continúa en el primer puesto y su valoración representa un tercio del total del alza del ranking BrandZ Top 100 de este año. Su crecimiento fue del 32% y llegó a los u$s 415.900 millones (en 2020 tuvo un alza de u$s 100.000 millones).

Apple es la segunda del ranking, con un aumento del 14%, lo que determina un valor de u$s 352.200 millones. La sigue Microsoft, en tercer lugar, con una suba del 32% y de u$s 326.500 millones. Google está en el cuarto puesto, con un crecimiento en su valor de marca del 5% y de u$s 323.600 millones «debido al crecimiento de su ecosistema de trabajo habilitado para la nube, que incorpora Office365 y Microsoft Teams, lo que permite a las personas mantener el `business as usual´ durante la cuarentena», señala el informe.

Las marcas de tecnología siguieron dominando el ranking y ocupan las primeras posiciones.

También se dio que las marcas asiáticas representan la cuarta parte de todas las marcas del Top 100. En el listado se cuentan con 17 empresas chinas. Alibaba creció un 16% y llegó a u$s 152.500 millones y ocupa el sexto lugar y fue la marca china más valiosa. Luego la sigue Tencent, en 7° lugar, con un incremento del 15% y u$s 151.000 millones. La que se incorporó fue TikTok, en el puesto 79°, con un valor de u$s 16.900 millones.













generado por el propio usuario.

“El continuo crecimiento del valor de BrandZ Top 100 muestra que las marcas fuertes están

mucho mejor posicionadas que en la crisis económica mundial de 2008/09 -destaca Manuela

Urrutia, Directora Comercial de Brand & Creative, División Insights de Kantar-. “Vemos

una mejora significativa en el valor de la marca actual, si lo comparamos con lo que era hace

10 años. Hoy las empresas comprenden la importancia de invertir en la construcción de la

marca y, como resultado, son más fuertes y resistentes. Si bien el COVID-19 ha impactado

en todas las empresas, independientemente del tamaño o la geografía, una inversión

constante en marketing puede y debe ayudarnos a superar una crisis».

BrandZ Top 10 Global de las Marcas Más Valiosas 2020

Rank

2020 Marca Categoría Valor Marca

2020 (US$MM)

Alteración en

val. de marca Rank 2019

1 Amazon Retail 415,855 32% 1

2 Apple Technology 352,206 14% 2

3 Microsoft Technology 326,544 30% 4

4 Google Technology 323,601 5% 3

5 Visa Payments 186,809 5% 5

6 Alibaba Retail 152,525 16% 7

7 Tencent Technology 150,978 15% 8

8 Facebook Technology 147,190 -7% 6

9 McDonald’s Fast Food 129,321 -1% 9

10 MasterCard Payments 108,129 18% 12

El sector minorista mostró un sólido desempeño, creciendo velozmente (21%) en valor de

marca impulsado por los principales players del e-commerce. Más de la mitad de las marcas

en la categoría de medios y entretenimiento se ubicaron entre las 20 que más crecieron en el

ranking, incluidos Netflix (+ 34%, US$ 45.900 millones) subiendo ocho posiciones para

quedarse con el 26° lugar; Instagram (+ 47%, US$ 41.500 millones) escalando 15 lugares

para ubicarse en el puesto 29°; LinkedIn (+ 31%, 43°, US$ 29.900 millones); y Xbox (+ 18%,

US$ 19.600 millones) subió 22 lugares hasta quedar 65°.

Las marcas de e-commerce minorista Amazon, Alibaba y JD (+ 24%, 52°, US$ 25.500

millones) demostraron innovación y agilidad en tiempos difíciles, al igual que minoristas más

tradicionales como Walmart (+ 24%, 27°, US$ 45.800 millones), que ha invertido en sus

capacidades de comercio electrónico.

Las marcas también han encontrado formas nuevas y creativas de interactuar con los

consumidores, generando confianza y creando cierto nivel de intimidad, particularmente en

lo que se refiere a salud y bienestar. La marca de athleisure (atlética + ocio, traducido del

inglés) Lululemon (+ 40%, US$ 9.700 millones) fue una de las que más escaló, ya que

cambió su enfoque de ser una ropa inspirada en el yoga a indumentaria adecuada al trabajo.

Además, ofreció clases en línea para quienes estaban en casa.

“La innovación ha demostrado ser un motor clave para el crecimiento en el Top 100 de este

año, además de ser una forma de evitar el declive” -asegura Martín Schijvarg, Account

Director y responsable de BrandZ en Argentina-. “La creatividad también es un rasgo

importante para las marcas más valiosas del mundo. Empresas como Amazon, Apple y

Google -los gigantes tecnológicos que siguen innovando- combinan con éxito ambas para

continuar siendo relevantes en la vida de los consumidores y facilitarles la elección de una

marca».

Las tendencias clave destacadas en el estudio BrandZ Global Top 100 de este año

incluyen:

• MasterCard ingresó al Top 10 por primera vez este año debido al sólido desempeño

financiero, respaldado por el creciente valor de la marca, especialmente en la

participación de los consumidores, encajando con éxito en el «ecosistema» de sus vidas

cotidianas y logrando una conexión emocional cercana a través de su posicionamiento

intencional.

• Cinco nuevos ingresos aparecen en el Top 100, liderados por la marca china de

entretenimiento TikTok, seguidos por UnitedHealthcare (86°, US$ 15.800 millones),

Bank of China (97°, US$ 13.700 millones), Lancôme (98°, US$ 13.600 millones) y Pepsi

(99°, US$ 13.300 millones)

• Building ecology se ha convertido en una tendencia en la comunidad empresarial global.

Haier (68°, US$ 18.700 millones) es la marca líder del ecosistema IoT (Internet de las

Cosas) por segundo año consecutivo.

• Los Estados Unidos representaron más de la mitad de todas las marcas incluidas

en el Top 100. Las marcas asiáticas representaron una cuarta parte del Top 100: 17

por parte de China (incluidas Alibaba y Tencent que están dentro del Top 10) y dos

marcas japonesas (Toyota y NTT).

• La Sustentabilidad es el Nuevo lujo – debido a que los consumidores más jóvenes

esperan que las cualidades asociadas con el lujo incluyan materiales sustentables y

menos empaque, cuatro marcas de lujo llegaron al Top 100 este año, lideradas por Louis

Vuitton (+ 10%, 19°, US$ 51.800 millones)