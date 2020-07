El veganismo en tiempos de pandemia

Lucas Marion, fundadir de Estilo Veggie.

Estilo Veggie es un local de comidas ubicado en el barrio porteño de Palermo (Fitz Roy 1941) y tiene como objetivo ofrecer una alternativa de alimentación para las personas que adoptaron el veganismo como estilo de vida y para los curiosos que deseen probarlo.

Si bien popularmente, Argentina se asocia con el fútbol, el mate y el asado, en el último tiempo cada vez más personas modificaron sus hábitos alimenticios y prefieren el veganismo. De hecho, una encuesta realizada por la consultora Kantar, entre el 21 de junio y el 1º de julio del año pasado, reveló que, en el país, unos 4 millones de personas llevan una dieta vegana o vegetariana. Esto implica que ya son el 9 % de la población.

Para conocer más acerca de esta tendencia, Fortuna dialogó con Lucas Marion, fundador del local de comidas Estilo Veggie.

Fortuna: ¿Cómo surgió la idea de abrir un local de comida vegana?

Lucas Marion: La idea surgió ya hace unos 5 años cuando comencé a experimentar la comida vegana, viendo que era una tendencia que iba a surgir y notando que faltaba una oferta contundente que permita desmitificar que lo vegano «no llena y es insípido». Unos meses antes de encarar el proyecto hice un curso de Líderes Ambientales donde terminé de englobar la idea de que podríamos encarar una actividad económica/gastronómica que fuera sostenible y sustentable. Así, buscamos desde ese entonces predicar con el ejemplo, reduciendo lo mayor posible el impacto que podemos llegar a generar en el mundo y ofreciendo una exquisita comida vegana.

Fortuna: ¿De qué manera se abre camino un negocio de comida vegana en un país cómo Argentina donde hay una cultura muy fuerte de consumo de carne?

Marion: Desde el comienzo se pensó en apuntar al público no vegano. Nuestro objetivo es el de revolucionar el consumo y conscientizar a la gente mostrando un buen producto, bien pensado, y que cada vez va mejorando más. Durante buena parte de nuestra primera etapa mucha gente pasaba por la puerta y nos hacían chistes y burlas, y desde ya que podíamos ofendernos y renunciar, pero esas cosas solo hicieron que el desafío fuera mayor. Hoy, algunas de esas personas son clientes, nos eligen como opción diferente para salir de la monotonía que muchas veces se auto imponen a la hora de comer. Siempre intentamos comunicarnos de forma positiva, mostrando y no queriendo convencer o vender, y así es como evitamos ir en contra de los preconceptos de las personas, lo cual nos permite que el mensaje llegue desde una postura más amigable.

Fortuna: ¿ De qué manera afectó la pandemia a Estilo Veggie? ¿ Cuánto se redujo la recaudación en comparación a la prepandemia?

Marion: Sin dudas fue un golpe que nos perjudicó al comienzo: un 75% de la facturación se nos cayó. Pero lo bueno es que llevamos en el ADN la reinvención, así que nos adaptamos rápido y comenzamos a generar nuevas ideas y formas de llegar a nuestro público y a otros también. Claramente aun no llegamos ni a la mitad de lo que veníamos facturando regularmente, pero sí encontramos el punto de equilibrio. Incluso puedo decir que esta situación nos potenció y nos hizo más fuertes.

Fortuna: ¿ En cuánto tiempo estima que es posible recuperar las perdidas sufridas?

Marion: Estimo para noviembre ya volver a tener el mismo ritmo que veníamos teniendo y una economía completamentente saneada. Con todas las iniciativas que estamos tomando, hasta quizás antes. Cuando arrancó todo esto, en marzo, imaginamos que hasta octubre no podríamos trabajar con nada, así que haber podido al menos hacer envíos a domicilio nos permitió reforzarnos más de lo pensado.

Fortuna: ¿Cómo lograron adaptarse a esta nueva realidad?

Marion: Solamente estuvimos una semana cerrados,cuando arrancó la cuarentena. Lo bueno es que fue el equipo de Estilo Veggie el que tuvo la iniciativa de cambiar el panorama e ir al ruedo, pensando en estar cerca de nuestra gente. Así que salimos con delivery primero, luego fuimos por las viandas congeladas y le acercamos al público nuestros productos pero en otro formato para que se puedan cocinar en las casas…y fue un boom. Todos los que pidieron estaban muy agradecidos, también porque salimos con precios bien accesibles para acompañar el momento. Más tarde sacamos algunos platos especiales, volvimos a celebrar la sushi night que la hacemos desde fines del 2017 (claramente, con pedidos a domicilio, nada presencial) y así logramos lo importante: que si el público no podía venir a nosotros, nosotros iríamos a ellos.



Fortuna: En algunos lugares del país reabrieron locales de comida. ¿De qué forma se puede incentivar a las personas a volver a comer en el lugar sin tener miedo a contagiarse?

Marion: En lo personal, creo que la seguridad de las personas está primero que nada. Desde ya que abriremos de forma muy cuidadosa y limitada cuando se reabra todo, y ya estamos trabajando en los protocolos y todo lo que sea necesario para su seguridad, tomando buenas medidas de control y desinfección en la entrada, sumado a un distanciamiento un poco mayor al recomendado. Lo que es verdad también es que hoy en día no incentivamos el take away y preferimos llevárselo a las casas: si cuidamos a nuestros clientes, ellos cuidarán de nosotros. Si cuando todo se »normalice» la gente decide no venir, va a estar bien, nosotros ya armamos el sistema para cubrirnos incluso si tenemos que aguantar hasta el 2021.



Fortuna: ¿ Cuáles son los proyectos a futuro?

Marion: Estamos por abrir un local en Olivos y un e-commerce sustentable, o sea libre de plásticos de un solo uso. El 1% de cada venta –la meta es 3%- será donado a diferentes ONG’S de educación ambiental y refugios o santuarios de animales. Estas son acciones a corto plazo; pero por otra lado nos estamos preparando para entrar en el mercado del retail, y ahí habrá fuertes novedades porque llegaremos a todo el país con nuestros productos. También ya estamos hablando con algunos potenciales franquiciadores para continuar con la expansión, con lo cual puede ser que abramos, además del de Olivos, otros locales este año. Consideramos que el mundo necesita un cambio y nosotros vamos a ser parte de la fuerza motora que empuje y potencie este movimiento.