El bitcoin cruzó los u$s 10.000 y sigue subiendo

La moneda virtual traspasó el límite psicológico de los u$s 10.000 y hoy cotizaba en alza. Esta tarde ya alcanzaba los u$s 11.200.

Un especialista cree que el bitcoin podría llegar a cotizar por un valor de seis cifras en dólares.

Los exchange (algo así como casas de cambio virtuales donde adquirir o vender criptomonedas o cambiarlas por otras) están teniendo un gran movimiento en estos días, luego de que el bitcoin (BTC) superara el 27 de julio la barrera psicológica de los u$s 10.000 y que hoy esté en subiendo por encima de los u$s 11.000.

La moneda virtual más famosa y requerida hace meses que tenía un valor que oscilaba alrededor de los u$s 9.000.

El 25 de julio estuvo en u$s 9,704; el 26, en u$s 9.932,5, y el 27 pegó un salto del 11% y cotizó en u$s 11.022. El 28 bajó levemente a u$s 10.908,5 y hoy, a las 17.30 estaba en u$s 11.214,6.

Como estas subas se dieron en el marco de la actividad on change (es una forma de medir la actividad del mundo de las monedas virtuales en base a determinados datos) de los exchange, el nuevo precio del bitcoin tiene legitimidad.

Esta legitimación le da fuerza al incremento en el precio se da también porque, por alguna razón que todavía no está clara, el wahs trading (o comercio de lavado, que se produce cuando hay un intercambio de criptomonedas falso para manipular el mercado) se da en los exchange descentralizados.

A través de la métrica on chain se tiene certeza de que el volumen de negociación no está inflado.

A esto se suma que el número de depósitos en los exchange bajó, con lo que se concluye que el aumento del valor tiene bases sólidas.

La pregunta que se hace este mercado es si el BTC llegará a los u$s 20.000, un nivel que no alcanza desde diciembre de 2017.

Para Bloomberg, la criptomoneda alcanzará a los u$s 12.000 este año.

Pero el periodista y especialista Max Keiser dijo en Twitter que el bitcoin va a llegar a u$s 28.000 y estima que en una semana podría subir más del 20%.

Y fue más allá al pronosticar que luego de un período de corrección alrededor de u$s 30.000 podría llegar a cotizar en un valor de seis cifras en dólares.