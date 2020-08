Disney+ llega en noviembre a competir en streaming

Ver Galería Desde noviembre, Disney+ va a competir en el país con Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video, Claro Video, acorntv, Apple TV, Mubi y Blim.

El 17 de noviembre la plataforma de streaming Disney+ será lanzada en la Argentina y en el resto de Latinoamérica, según se reveló en un Twitter oficial @disneyplusla.

Un mensaje que se publicó a las 11.30 se supone que fue una «filtración accidental» del Community Manager ya que el mensaje tenía un aviso de «no publicar» y usar el hashtag @disneyplus.

Incluso tuvo una respuesta de @Disneyplus que decía: «CONGRA – WAIT, this announcement wasn’t on our calendar for today… (FELICI – UN MOMENTO, este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy…)».

Fuente: Twitter

Evidentemente, la estrategia de marketing (a propósito o no) fue efectiva ya que produjo la reacción inmediata en las redes sociales.

Lo cierto es que Disney+ desembarca en el país a competir con otras plataformas de streaming como Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video, Claro Video, acorntv, Apple TV, Mubi y Blim.

El streaming de Disney+ llega a Latinoamérica con contenidos exclusivos de tanques como Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic y, por supuesto, Disney Animation.

Va a ser difícil para las otras firmas competir con la saga completa de Star Wars, las películas animadas clásicas de Disney (Blancanieves, Pinocho, Bambi, etc .) o con sus producciones más modernas, como La bella y la bestia, El rey León, Aladdin, entre muchas otras.

También con las taquilleras producciones de Marvel o las clásicas series de Disney Channel.

Si bien todavía no hay una tarifa segura, en base a los valores mensajes que cobra Disney+ a sus clientes en Estados Unidos, la tarifa es de u$s 7 por mes o u$s 70 por año.

Si se traslada es cifra a pesos al cambio con el impuesto solidario, el valor sería de $ 705,25 por mes y $ 7.052,50 por año. Pero hay que tener ene cuenta que la tarifa no está aún definida y que no se puede adelantar el valor del dólar en noviembre.