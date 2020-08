Motorola One Hyper: alta resolución y potente batería

Ver Galería El precio de este modelo es de $ 34.999. Una contra: su peso, 210 gramos, que dificulta el uso con una sola mano.

Luego de usar más de dos meses el Motorola One Hyper, mi veredicto es que es un teléfono muy completo y óptimo que cumple con todas las prestaciones necesarias que ofrece uno de alta gama pero a un precio considerablemente menor.

Los 4.000 mAh de la batería y el tamaño de su pantalla te permiten trabajar –ideal en cuarentena– todo el día con el teléfono de manera ágil y cómoda. Los que utilizan sus celulares para jugar o ver videos, también estarán agradecidos. Además, es un excelente celular para sacar fotos en cualquier momento y con cualquier luz. Como todos, hay algunas contras: pesa bastante por lo que manejarlo con una mano puede ser un poco dificultoso.

Motorola One. El Hyper forma parte de los One. Motorola utiliza esta línea de una manera completamente diferente a las familias del Moto G o el Moto E. Mientras que los diferentes “Moto” mantienen una misma filosofía y van mostrando mejoras en cada una de sus versiones, los One son celulares independientes entre sí. Así es como están en el One, Macro, Zoom, Action, Vision y, en este caso, el Hyper, que es el que estamos probando.

La cámara trasera es pop-up. Una novedad en la industria.

La principal novedad, y lo que realmente llama la atención en el One Hyper es que tiene la primer cámara pop-up del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que la cámara frontal/selfie, que es de 32 megapíxeles, no se ve y no ocupa espacio en la pantalla, ya que ésta se eleva en menos de un segundo cuando se activa. Es realmente una novedad, porque incorpora un sistema mecánico en un teléfono que se caracteriza por su tecnología.

Muchos estarán pensando: ¿no es peligroso o fácil de romper algo que sale mecánicamente del teléfono? La verdad es que no. Además de ser robusto desde su fabricación, la cámara pop-up tiene un sistema con dos funciones fundamentales: por un lado, cuando el teléfono se bloquea, la cámara automáticamente se guarda. Y, por otro lado, y esto es muy bueno, que si el teléfono se te cae de la mano con la cámara activa, también se guarda de manera automática. Hice la prueba varias veces, desde diferentes alturas, y al momento de impactar con el piso la cámara ya estaba guardada. Impresionante!

La cámara trasera es de 32MP.

La cámara principal también tiene una potencia que vale la pena destacar. Es de 64MP de ultra alta resolución con quadpixel. Esta tecnología lo que hace es combinar cuatro píxeles en uno más grande, por lo que logra cuadriplicar la sensibilidad de la luz para obtener fotos con mucha más nitidez.

Además, ambas cámaras tiene modo night vision que permite capturar cuadros con diferentes grados de exposición a la luz en cada foto y luego, con tecnología, procesa las distintas imágenes y crea una única imagen combinando lo mejor de cada una de ellas.

Pantalla y espacio. Otra característica del Hyper es su pantalla. Grande y cómoda para trabajar y estar todo el día frente a ella. Tiene una alta resolución, en full HD+ de 6,5” y, gracias a la cámara pop-up, el 90% del frente del teléfono es pantalla.

Con la cantidad de fotos y videos que se comparten, el almacenamiento de los teléfonos también empieza a ser una prestación en la que compiten los celulares. El One Hyper cuenta con 128 GB de espacio, lo que es muy valorado ya que permite olvidarse de hacer backups. Además, tiene 4GB de RAM lo que permite que la usabilidad del teléfono sea excelente, casi sin pérdida de tiempo al cambiar de una aplicación a la otra. Tampoco he notado retrasos en su uso al tener hasta 15 aplicaciones juntas. Dato no menor: yo tengo más de 100 aplicaciones en el telefóno, y el Hyper nunca tuvo problemas con eso.

Como comentamos al principio, la batería de 4.000 mAh da energía suficiente para todo un día de trabajo. Por supuesto que depende del uso y del brillo que se utilice, pero con un uso intensivo, logré no tener que cargar el celular durante todo el día.

Para los más tecnológicos, la eficiencia y rapidez del teléfono se consigue gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 675 de ocho núcleos. En cuanto al sistema operativo, viene con Android 10, el último disponible.

Cuando sea el momento de dejar por un rato el teléfono, en la parte trasera del dispositivo hay un indicador luminoso que se enciende muy sutilmente de distintas maneras para mantener al usuario al tanto de las últimas novedades, sin molestar. Y cuando efectivamente haya que entrar a una notificación, la pantalla Moto ofrece una vista previa rápida sin tener que desbloquear el teléfono.

Todos los teléfonos tienen pros y contras, y lo que se gana por un lado muchas veces se pierde por el otro. La pantalla de 6,5”, que es un placer para trabajar, y que se complementa a la perfección con la batería de 4.000 mAh, hacen que el teléfono pese 210 gramos. De esta manera, la combinación entre el tamaño del celular y su peso hacen que el manejo con una mano, sobre todo en la calle, sea incómodo y, para manos chicas, literalmente imposible.

Precio. Su precio: actualmente está en $ 34.999.

Conclusión: es un excelente teléfono de gama media-alta, a un precio acorde con prestaciones de gama alta, una batería súper potente que acompaña una gran pantalla. Su diferencial principal está en la calidad de las fotos y en su cámara frontal pop-up, que se complementa con los 4GB de RAM y los 128 de almacenamiento.