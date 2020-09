Cedears: facilitan la compra para minoristas

Este mes, comenzaron los splits de los títulos de Apple y Tesla. Un split de las acciones se da cuando esos papeles suben mucho en valor absoluto y se vuelve muy compleja su negociación.

Igualmente, y para llevar tranquilidad a los tenedores de estos papeles, Alejandro Bianchi, fundador de asesordeinversiones.com explica que “esto no tiene ningún tipo de impacto en el valor de sus acciones. Lo único que cambia es que se multiplicaron la cantidad que ya tenían”.

“Estos desdoblamientos facilitan el acceso a pequeños inversores a partir de un precio más accesible de una compañía que a largo plazo tiene un futuro prometedor”, comenta.

“Al invertir en Cedears se necesita sumar certificados suficientes para comprar una acción. En algunos casos la ratio de conversión es muy alto. En el caso de Amazon se necesitan 72 Cedears para comprar una acción en el exterior. Ahora, si bien no te va a alcanzar para comprar una acción de Amazon con un certificado, mientras operes localmente vas a poder hacerlo de a uno”, informa. Para ejemplificar, agrega “si antes necesitaba u$s 500 para una acción, ahora solo se requieren u$s 125”.

Asimismo, detalla que no es habitual que se den este tipo de decisiones. “La última vez que Apple desdobló sus acciones fue 7 a 1 en 2014”, asegura.

Cabe recordar que los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) son instrumentos de renta variable que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y representan acciones que no tienen oferta pública ni cotización en el mercado argentino, sino en una bolsa de otro país.