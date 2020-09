Galperin revela cómo logró ser un emprendedor exitoso

Marcos Galperin habló en el primer podcast que presentó Mercado Libre y en el que habrá entrevistados de diversas actividades.

Mercado Libre lanzó su podcast Codo a Codo, que desde hoy está dispnible en Spotify, Apple Podcast y Posta, y en su primera emisión estuvo el creador de la plataforma de e-commerce Marcos Galperin, quien recordó su historia, cómo fue que logró hacer crecer a su empresa y la situación actual de la compañía.

Galperín, en ningún momento se refirió a la situación económica del país, a su conflicto con el sindicato de Hugo Moyano o a su mudanza a Uruguay. Sólo en un momento se refirió a su partida al otro lado del Río de la Plata: «Extraño mucho las oficinas corporativas de Saavedra porque me daba mucho placer trabajar ahí, me daba mucha energía».

Galperin respondió a un cuestionario realizado por Esteban Menis (el podcast fue producido por Posta FM & Ninch Communication Company) y habló, sin mencionar el bloque de Camioneros a una de sus plantas en Argentina, y habló de una unidad de negocios que completa el circuito del negocio de Mercado Libre: la logística.

«Últimamente estoy enamorado (con hacer envíos). Estos últimos años de Mercado Libre es una de las cosas que más nos emociona y enorgullese (…) Hace cinco años no teníamos ni idea cómo hacer logística. (Pero) nos dimos cuenta de que para poder competir exitosamente con Amazon y para poder dar una experiencia a nuestros usuarios necesitábamos meternos de lleno en eso en toda América Latina. Y la verdad es que en estos cinco años construimos un red logística en América latina impresionante».

Galperin se definió como «un caradura» por la forma en que consiguió hablar con Warren Buffet, quien lo ayudó financieramente en los inicios de la firma, y afirmó: «Hemos sido caraduras y lo seguiremos siendo» por el espíritu emprendedor de la compañía.

Aclaró que para emprender una compañía hay que «tratar de solucionarles los problemas a la gente» y que, más allá de que «está bien usar la tecnología per se», consideró que «los grandes beneficios a la sociedad (se dan) cuando esa tecnología se aplica a problemas o situaciones, a solucionar problemas o permite hacer las cosas mejor, de una manera más eficiente, más práctica».

«Emprender me encanta –dijo Galperin–, pero es para cierto tipo de personalidades. Porque cuando estás emprendiendo hay cierto tipo de angustia porque no sabés bien qué va a pasar y no controlás todo. Es muy complejo, pero muy divertido también».

En este sentido, el emprendedor de la mayor empresa argentina, con un valor bursátil en la bolsa de Nueva York de u$s60.000 millones, dijo que la firma incentiva «la cultura de tomar riesgos. Al tomar riesgos por supuesto te equivocás. Pero si sancionás a la gente (por esos errores) no toma riesgos. Uno toma riesgos cuando no tiene nada. Si vas al casino y pegás tres plenos, te volvés más conservador. En tecnología es complicado cuando comenzás a jugar de manera consevadora porque rápidamente dejás de correr riesgos y otros lo hacen» y te gana en la competencia por más mercado o más productos o servicios.

Indicó que Mercado Libre como empresa «somos un grupo de personas que sabemos aprender. Lo más importante que tenemos es la capacidad de aprender».

También indicó que el actual contexto de pandemia hizo que el comercio electrónico se haya acelerado. «Nos adelantamos 4 o 5 años, según el país», dijo en referencia a que el uso del e-commerce avanzó más rápido ya que la gente estuvo obligada a no salir por la cuarentena obligatoria que tuvo distintos grados de acuerdo al país que se observe.

Galèrin está convencido de que «este año vamos a llegar a 100 millones de personas que usen Mercado Libre o Mercado Pago».

Según informó en un comunicado la empresa, en estos podcast participarán «distintos referentes, profesionales y reconocidas personalidades contarán en primera persona sus historias de reinvención, convocando a reflexionar sobre sus distintos recorridos y a entender la adversidad como una oportunidad para el cambio y el crecimiento».

Entre otros, estarán Mateo Salvatto, fundador de Asteroid Techs y la aplicación Háblalo; Melina Masnatta, fundadora de Chicas en Tecnología; Daniel Gándara, vicepresidente de IT de Mercado Libre; Candelaria Botto, comunicadora y coordinadora de Economía Feminista; Johana García, vendedora ambulante, y Paula Arregui, vicepresidente senior de Mercado Pago.