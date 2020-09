Galaxy Tab S6 Lite: los pros y contras de esta tablet

Ver Galería A pesar de que su cámara no saca fotos de la misma calidad que un smartphone, sí cumple con eficiencia cuando se hacen videollamadas.

La categoría de tablets sigue buscando su lugar. Cuando se lanzaron parecía que desplazarían a las notebooks y que le ganarían terreno a los smartphones. No fue así. Pero las marcas continúan apostando por ellas porque entienden que hay un nicho que para el día a día prefiere dispositivos portátiles con pantallas grandes. Es ahí donde las tabletas se posicionan muy bien. En este caso, probé durante varias semanas la Galaxy Tab S6 Lite de Samsung y acá les comparto mi review con sus aspectos positivos y negativos.

Diseño y pantalla. La Tab S6 Lite de Samsung es un downgrade de la Tab S6, de la que igualmente rescata varios puntos importantes. El primero de ellos son los materiales con los que está hecho. También su textura. Con base de aluminio, es una tablet robusta, estrecha y liviana. En mi balanza personal dio un valor de 461 gramos. Se maneja bien incluso con una mano.

Pantalla de 10,4″.

Tiene un gran diseño y es muy estética, con marcos reducidos que permiten que más del 80% del frente sea la pantalla. A diferencia de otras tablets, esta es más bien alargada. Mide 24,4 cm, por 15,4 cm y apenas 7 cm de profundidad.

Siguiendo con la pantalla, su tamaño es de 10,4”, con una resolución de 2.000 x 1.200 y muy buena nitidez. Esto también es un aspecto positivo, ya que permite disfrutar de juegos, imágenes y videos de la mejor manera. Sin embargo, no es una pantalla AMOLED como sí lo es la de la Tab S6, por lo que no tiene Always On, la función que permite ofrecer en la pantalla algunos datos y notificaciones básicas.

La Samsung Tab S6 Lite tiene 64 GB de almacenamiento.

Un punto que también vale la pena destacar, sobre todo para los amantes de la buena música y la fidelidad del sonido, es el sistema de audio. Esta tablet tiene dos altavoces, uno en la parte posterior y otro en la inferior, por lo que emite sonido estéreo de excelente calidad. Los que quieran utilizar este dispositivo para escuchar Spotify estarán más que satisfechos. Si también son de escuchar FM, olvídenlo, no cuenta con esta función. Raro, pero así es.

A escribir y dibujar. El must de esta tablet es, sin lugar a dudas, su lapicito. El S Pen viene incluido con el dispositivo. Esto es para resaltar ya que tabletas de otras marcas no incluyen su lápiz y al tener que comprarlo a parte, golpea fuertemente en el precio final. Pero esto no es un problema en la Tab S6 Lite.

El S Pen, lo mejor de la Tab S6 Lite.

El S Pen es la gloria y es por eso que sin dudas esta tablet es ideal para los que diseñan, dibujan y pintan. La fidelidad del lápiz es realmente asombrosa y se logra una excelente precisión. Además, cuenta con muchos accesos rápidos para crear notas, dibujos, traducir, recortar una parte de la pantalla, escribir. Incluso, una función sobresaliente es que permite tomar nota con la pantalla apagada.

Con el S Pen se puede hacer de todo. De hecho, Samsung también es el aspecto que más destaca, ya que busca posicionarla en el nicho de los que les gusta dibujar y jugar. En este sentido, supera las expectativas.

Rendimiento. El uso que cada uno le quiera dar a la tablet es la que marcará la satisfacción que genere. Como dijimos anteriormente, es muy buena para ver videos y escuchar música, como también para dibujar, pintar, tomar notas y navegar por internet y ver las redes sociales. Sin embargo, para los que como yo, suelen hacer varias cosas a la vez, tiene muchas aplicaciones abiertas y van pasando de una a la otra constantemente, la Tab S6 Lite no muestra un rendimiento no tan óptimo.

Ideal para los amantes del diseño. Para un trabajo intensivo no tiene tanta fluidez.

En el uso intensivo que le di para trabajar se notó cierta falta de fluidez al pasar de una aplicación a la otra. También hay retardo cuando se abre el centro de notificaciones o los accesos rápidos. Para los ansiosos como yo, en este aspecto, se queda un poco a mitad de camino. Esto se debe a que su software no es uno especial para tabletas, sino que es Android que por un lado hace que la instalación y el uso sea tan sencillo como el de un celular, pero por otro no potencia el uso de la tablet. El punto positivo de esto es que siempre puede haber alguna actualización que permita mejorar esta fluidez y rendimiento a nivel software.

Batería. Los 7.040 mAh de la batería son más que suficientes para un uso intensivo durante más de un día. Solo basta con saber que un celular, cuyo uso en general es mucho más intenso, tiene entre 3.000 y 4.000 mAh. De esta manera, la Tab S6 Lite ofrece una gran autonomía. También es para destacar que mientras está bloqueada casi no consume batería.

Un aspecto negativo es el tiempo de carga: me tardó más de cuatro horas y quince minutos la carga total. Esto se debe a que no tiene la función de carga rápida.

Los colores disponibles son rosa, gris y celeste.

Seguridad y cámaras. En términos de seguridad vale destacar que cuenta con reconocimiento facial y pin de bloqueo pero no con detector de huellas.

Y, por último, está la cuestión de las cámaras. Lo primero a decir es que el tema de las fotos no es vital en una tablet, como si lo es, por supuesto, en un celular. En este sentido, la Tab S6 Lite tiene una cámara trasera de 8 MP que saca fotos respetables si hay buena luz mientras que la frontal es de 5 MP. Claro, son números bajos si se los compara con los 64 MP de algunos smartphones, pero la realidad es que nadie usa una tablet para sacar fotos. Lo que sí, la cámara frontal es más que suficiente para hacer lo que todos estamos haciendo en cuarentena: videollamadas.

En conclusión: la Samsung Tab S6 Lite es una tablet en la que el S Pen y sus funcionalidades es su mejor característica, acompañada por una muy buena pantalla de 10,4”, una batería de 7.040 mAh y 64 GB de memoria, con lo que el espacio no será un problema. Es ideal para los amantes del diseño, el dibujo y la pintura y quienes quieren ver videos en una pantalla más grande que un celular; mientras que no lo es tanto para trabajar de manera intensiva con varias aplicaciones a la vez por su falta de fluidez y excesivo retardo.

Su precio sugerido: $ 45.999.

Editor: Mario Rodríguez Muñoz, mmunoz@perfil.com