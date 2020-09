Los precios de los alquileres subieron un 19,2%

Los alquileres subieron un 19,2% desde la sanción de la nueva ley.

En julio de este año, entró en vigencia la nueva Ley de Alquileres. Ese mismo mes salió publicado un informe que indicaba que el 73,04% de los encuestados creía que la sanción de la ley provocaría un aumento en los precios. Dos meses más tarde, se puede constatar que esa mayoría tuvo razón.

Un estudio realizado por el portal de propiedades Zonaprop reveló una suba del 19,2% en los alquileres desde la sanción de la nueva ley. Por si fuera poco, en lo que va de 2020, el precio de los alquileres acumula una suba del 37,6%, el doble que la inflación. Incluso, hay indicios de que el impacto de esta ley podría continuar presente durante el mes de septiembre.

Con respecto a los precios promedio en la Ciudad de Buenos Aires, un departamento medio de dos ambientes y 50 m2 se ubica en $ 26.137 por mes, es decir, un 6,5% más que en julio. Aun así, el incremento es inferior al al del mes pasado (7,9%), pero superior al ajuste mensual previo a la ley. Por su parte, una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 36.184 mensuales. En los últimos 6 meses los valores de alquiler aumentan a una velocidad de 56% anual, la mayor suba desde el inicio de la serie en 2012.

Si se detallan los valores de alquiler de acuerdo con los distintos barrios de la ciudad, Puerto Madero es el más costoso, con un precio medio de 55.173 por mes, seguido de Palermo (32.312 pesos por mes) y Núñez (30.516 pesos por mes). En la zona media de precios se encuentran: Chacarita (27.336 pesos por mes), Saavedra (26.200 pesos por mes), Parque Chacabuco (25.551 pesos por mes), Monserrat (23.793 pesos por mes) y Santa Rita (22.828 pesos por mes). Con respecto a los barrios con alquileres más económicos se encuentran: Mataderos (20.194 pesos por mes), Villa Luro (19.714 pesos por mes) y, por último, Lugano (15.659 pesos por mes).

En relación con la variación anual de precios, Puerto Madero también tuvo el mayor incremento de precio interanual (83,9%), seguido de Agronomía (74,4%) y Barracas (73,4%). Los barrios que tuvieron un menor incremento de precio anual son: Parque Patricios (36,2%), Lugano (30,7%) y Constitución (29,6%).

En tanto, los precios siguen en baja en el Mercado de compra-venta. Así, un departamento en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en u$s 2.634 por metro cuadrado, cifra que registra un descenso del 0,8% con respecto al julio. De esta manera, los precios acumulan una baja del 3,8% en lo que va de 2020. A su vez, el 95% de los barrios registran baja de precio interanual.

En febrero de 2019 comienza el descenso de precios y se acelera desde el inicio de la cuarentena por el COVID-19. Los valores de las propiedades acumulan una diminución de un 5.9% desde el máximo.

Cabe destacar que, actualmente, un departamento medio de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 138.123, mientras que un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 193.649.

En cuanto al rango de precios en la ciudad, el barrio que presenta el mayor precio es Puerto Madero, con un valor de u$s 5.841 el m2, seguido de Palermo (u$s 3.442/ m2) y Belgrano (u$s 3.288/ m2). En la zona media de la ciudad se encuentran los barrios de Caballito (u$s 2.677 / m2), Villa Pueyrredón (u$s 2.495/ m2), Monte Castro (u$s 2.406/ m2), Boedo (u$s 2.329/ m2) y Villa Real (u$s 2.147/ m2). Por último, los barrios que tienen un menor precio son Villa Riachuelo (u$s 1.716/m2), Lugano (u$s 1.154 /m2) y Villa Soldati (u$s 787/m2).