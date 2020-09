Alimentos: fuerte caída de las exportaciones en el primer semestre de 2020

De acuerdo con el último informe de IES Consultores, presentaron una contracción del 6,9% al totalizar u$s 6873 millones.

En el primer semestre de este 2020, la industria de los alimentos, en su conjunto, presentó una expansión del 1,2%.

Además, los precios de los alimentos mantuvieron su ritmo de crecimiento en julio. De acuerdo con los datos provenientes del IPC Nacional, la suba fue de un 1,3% en el mes, con una marca interanual del 46%, por encima del nivel general de precios (42,4% interanual).

Por otro lado, de acuerdo con el último informe publicado por IES Consultores, las exportaciones de la industria alimenticia tuvieron una contracción del 6,9% en el primer semestre de 2020 al totalizar u$s 6873 millones. En cuanto a las cantidades exportadas, se registraron 17,4 millones de toneladas, un 10,3% por debajo de igual período del año anterior.

Cabe señalar que la participación de las exportaciones del sector alimenticio en el total de las exportaciones de nuestro país llegó al 25,1% en el primer semestre de 2020, 4,7% superior al 24% de igual periodo de 2019. Esto demuestra que el sector sigue siendo muy importante para el comercio exterior argentino.

En el primer semestre de 2020, el principal destino de los productos alimenticios argentinos fue la India, con u$s 1518 millones y una participación del 22,1%. En segundo lugar se ubicó Vietnam, con u$s 1087 millones y 15,8%, mientras que en tercer lugar apareció Indonesia, con u$s 466 millones, al acaparar el 6,8% de los envíos.

Para Alejandro Ovando, Director de IES Consultores “hacia adelante el sector verá disminuida su actividad debido a las condiciones financieras desfavorables y la menor disponibilidad de materia prima esperada”