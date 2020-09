El nuevo fichaje de Lionel Messi

Messi firmó un contrato con Budweiser.

Sin ninguna dudas se puede afirmar que Lionel Messi no pierde el tiempo. Luego de decidir que se quedaba en el F.C. Barcelona, el astro argentino comenzó, este lunes, con sus entrenamientos y, por si fuera poco, firmó un contrató de 3 años con la marca de cerveza Budweiser.

De esta forma, Messi se convertirá en uno de los embajadores de la firma multinacional. El anuncio del fichaje va acompañado del lanzamiento del primer anuncio protagonizado por el ‘10’. Bajo el título de “Dicen”, y basado en la actualidad. Incluso, en el spot se llega a afirmar: “Dicen que perdió el amor por la ciudad”. Unas palabras a las que Leo responde como mejor sabe.

Asimismo, la publicidad revela la venta de una nueva botella de edición limitada con el nombre «Messi» y la imagen del jugador con el 10 en su espalda. El producto estará disponible en bares y comercios seleccionados de India, Colombia, Argentina, Chile, China, Vietnam, España y Rusia. Se estima que también podría comercializarse en Reino Unido.

«Estoy muy contento de asociarme con Budweiser para compartir mi camino, que se ha basado en la determinación de ser el mejor jugador que puedo ser. Día tras día, año tras año, ha requerido de sacrificio y esfuerzo alcanzar mis sueños. Espero que los hinchas alrededor del mundo encuentren inspiración en mi historia para que se comprometan con su profesión y no se rindan a la búsqueda de grandeza, sin importar lo duro que sea el camino», afirmó Messi.

Por su parte el Vicepresidente Global de Budweiser, Steve Arkley agregó sobre el acuerdo: «Lionel Messi es un verdadero ícono y un modelo a seguir para su generación y para las futuras. Su dedicación y compromiso con su trabajo, refleja la misma confianza que ha llevado a Budweiser a convertirse en ‘The King of Beers’. Esperamos trabajar juntos como socios, para continuar cumpliendo con nuestra ambición, recordando a los fanáticos que la grandeza es un camino y que vale la pena el esfuerzo y la determinación».

Cabe señalar que Messi ya cuenta con una envidiable lista de marcas de primera línea que apuestan por su figura. Según recientes estudios de Forbes, el delantero ingresa u$s 38 millones por temporada gracias a sus acuerdos con: adidas, Huawei, Ooredoo, Konami, Pepsi, Lay’s, Gatorade, MasterCard, Jacob & Co y Hawkers entre otros. De este modo, su patrimonio neto está entre u$s 230 millones y u$s 265 millones,