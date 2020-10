L’Oréal, la marca más valiosa en cuidado personal

L’Oréal volvió a liderar la categoría, con un valor de marca de u$s 29.468 millones.

Durante la pandemia por COVID-19, las marcas de cuidado

personal tuvieron la complicada tarea de ponerse a la altura de las expectativas de los consumidores, que buscan productos aún más personalizados, acordes a la cultura, la salud, el bienestar, la sustentabilidad y la inclusión, entre otros aspectos.

En un contexto de confinamiento los objetivos fueron realzar la belleza natural e irradiar salubridad, por eso se destacaron las cremas para la piel. Esto surge porque durante la pandemia se adoptó una forma de vida más simple y se optó por “dedicarse más a uno mismo” y no tanto a la apariencia fuera de casa.

De acuerdo con el último informe de Kantar y WPP, L’Oréal volvió a liderar la categoría, con un valor de marca de u$s 29.468 millones, que reportó un crecimiento del 4% comparado con el 2019. La presentación de “Perso” fue, sin dudas, la gran novedad de la marca francesa. Se trata de un dispositivo que, por medio de inteligencia artificial, vincula las necesidades de la piel con la calidad de aire local para dispensar una cantidad adecuada de crema facial.

Detrás de L’Oreal quedó Colgate, con un valor de marca de u$s 17.429 millones (-1%), en buena parte debido al lanzamiento del cepillo de dientes conectado a una aplicación de Apple y comercializado en la tienda online

de la marca de tecnología. En 3° lugar dentro del segmento se instaló Gillette, de P&G, con un valor de marca de u$s 15.116 millones y un crecimiento del 7% respecto del año pasado.

Gran parte de este crecimiento corresponde con el avances de las marcas en el mercado asiático. Por ejemplo en China, L’Oréal, Lancôme, Garnier

y Estée Lauder se beneficiaron con sus fuertes ventas en sus productos de “lujo accesible». De hecho, los productos para cuidado de la piel y maquillaje aumentaron un 11% y un 12%,

Otras tendencias clave a destacar en el estudio BrandZ Global Top 100 de este año incluyen:



• MasterCard ingresó al Top 10 por primera vez este año debido al sólido desempeño financiero, respaldado por un crecimiento en el Brand equity impulsado por un mayor involucramiento de los consumidores en la vida cotidiana, logrando una conexión emocional cercana a través de su posicionamiento.



• Cinco nuevos ingresos aparecen en el Top 100, liderados por la marca china de entretenimiento TikTok (79°, US$ 16.878 millones), seguidos por UnitedHealthcare (86°, US$ 15.799 millones), Bank of China (97°, US$ 13.686 millones), Lancôme (98°, US$ 13.617 millones) y Pepsi (99°, US$ 13.319 millones)



• Los Estados Unidos representaron más de la mitad de todas las marcas incluidas en el Top 100, mientras que las marcas asiáticas representaron una cuarta parte con 17 por parte de China (incluidas Alibaba y Tencent que están dentro del Top 10) y dos marcas japonesas (Toyota y NTT).