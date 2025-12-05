La destacada posición que obtuvo la AFA entre las federaciones deportivas

En el marco del Summit realizado en Nueva York, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue destacada por el prestigioso informe de Brand Finance, que la posiciona como la federación deportiva más valiosa del planeta y una de las marcas más influyentes del deporte mundial.

El reconocimiento fue presentado ante líderes de la industria, representantes internacionales, especialistas en branding y autoridades del ecosistema deportivo global, consolidando el lugar de AFA dentro del selecto grupo de marcas con mayor reputación, impacto global y crecimiento sostenido.

El estudio de Brand Finance, referencia global en valuación y fortaleza de marca, no suele incluir ni destacar a federaciones deportivas. El hecho de que AFA no solo haya sido evaluada, sino también publicada y analizada en la propia plataforma oficial de la consultora, representa un hito inédito en el mundo del deporte. Usualmente solo marcas como Apple, Nike, Amazon y otros gigantes globales alcanzan este nivel de visibilidad institucional dentro de Brand Finance.

Leandro Petersen, director comercial y de marketing de AFA

El análisis de Brand Finance muestra que la AFA es la marca de fútbol más fuerte del mundo, con una puntuación en el Índice de Fortaleza de Marca de 90.7 sobre 100, situándola muy por delante de importantes naciones futbolísticas como Brasil, Alemania, Francia e Inglaterra. Según Brand Finance, “la magnitud de esta ventaja refleja más que el rendimiento deportivo; la AFA ahora compite en el mismo territorio de fortaleza de marca que algunas de las marcas de consumo y corporativas más reconocidas del mundo, desde Nike y Coca-Cola hasta Dior, McDonald's y YouTube. La federación ha evolucionado de una institución deportiva a una marca global con alcance, peso cultural y un impulso comercial comparable a los nombres más importantes en los negocios internacionales”.

Durante el evento, AFA presentó su estrategia de internacionalización, su crecimiento sostenido en mercados globales y el impacto de las Selecciones Argentinas en la consolidación de una marca deportiva moderna, competitiva y con capacidad de expansión.

Entrevista a Leandro Petersen: “La AFA hoy es una marca atractiva en todo el mundo”

“Este reconocimiento confirma el trabajo realizado en los últimos años para posicionar a AFA en la élite mundial. La marca AFA hoy es un activo global, competitivo y atractivo para audiencias, sponsors y plataformas internacionales”, destacaron durante la jornada.

Laurence Newell, Director General de Brand Finance Americas, comentó: "Lo que destaca de la AFA no es simplemente que lidere el mundo del fútbol en fortaleza de marca, sino la comodidad con la que ahora se sitúa en compañía de las marcas más influyentes del mundo. Muy pocas organizaciones, dentro o fuera del deporte, tienen este nivel de resonancia emocional y reconocimiento internacional. La AFA ha construido una marca con la escala, la claridad y el impacto cultural que las empresas globales pasan décadas esforzándose por alcanzar".

Brand Finance presentó su informe en Nueva York

El encuentro reunió a más de 200 invitados, entre figuras del deporte, la comunicación, la industria del entretenimiento, empresas globales, agencias y representantes institucionales. El evento tuvo como actor principal a Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer de AFA, quien lideró la presentación del informe y expuso la proyección internacional de la marca. Participaron asimismo referentes del proyecto deportivo nacional, entre ellos Roberto “Ratón” Ayala, integrante del cuerpo técnico campeón del mundo, y se contó con la presencia especial de Emiliano “Dibu” Martínez a través de una teleconferencia exclusiva.