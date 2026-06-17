Por qué gestionar un negocio online en tiempo real ya no es opcional

Durante años, buena parte del comercio electrónico se administró con una lógica de escritorio: tableros abiertos en una notebook, decisiones atadas al horario de oficina y equipos que reaccionaban cuando alguien lograba sentarse frente a una pantalla. Ese modelo, que fue suficiente en una etapa más temprana del canal digital, hoy empieza a mostrar sus límites.

El eCommerce ya no funciona en bloques. Funciona en tiempo real. Un pico de ventas, un quiebre de stock, una campaña que acelera la demanda o una incidencia logística no esperan a que alguien vuelva a la computadora. En ese escenario, el celular dejó de ser apenas un soporte de consulta y pasó a convertirse en una herramienta de comando operativo.

La premisa es simple, aunque sus implicancias son profundas: si el negocio vende todo el día, su capacidad de monitoreo y reacción también debería estar activa todo el día. Ese es el eje que plantea Lamason al poner el foco en la gestión móvil del canal digital a través de la app oficial de WooCommerce, no como un elemento de comodidad, sino como una capa de profesionalización de la operación. El punto no es “mirar ventas desde el teléfono”, sino poder administrar el negocio online con criterio, velocidad y continuidad desde cualquier lugar.

La discusión gana peso en un momento muy particular para el comercio electrónico argentino. Según el Estudio Anual 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el sector creció 55% en facturación frente a 2024 y alcanzó los $34,03 billones. Además, registró 253 millones de órdenes de compra, 645 millones de unidades vendidas y sumó más de un millón de nuevos compradores al canal online. A eso se agrega un dato clave para entender el cambio de hábitos: 6 de cada 10 consumidores realizaron al menos una compra online por mes en 2025.

Ese volumen no solo confirma que el eCommerce ya es parte estructural del consumo argentino. También eleva el nivel de exigencia sobre las marcas. Cuando las órdenes crecen, el margen de error se achica. Y cuando la relación con el cliente ocurre en una lógica de inmediatez, la capacidad de respuesta pasa a ser una ventaja competitiva.

“Hoy el problema no es solamente vender más, sino sostener el control cuando la operación acelera. Muchas empresas todavía creen que administrar una tienda online desde el celular es una comodidad, cuando en realidad es una herramienta de continuidad operativa”, afirma Diego Miranda Iglesias, CEO de Lamason.

Desde esa óptica, la gestión móvil no se reduce a revisar números. Supone intervenir sobre variables sensibles del negocio mientras suceden. La posibilidad de seguir métricas de facturación en tiempo real, aprobar pedidos, editar productos, supervisar inventario o recibir alertas instantáneas ante movimientos relevantes cambia la velocidad de decisión. Y en digital, velocidad no es ansiedad: es eficiencia.

Ahí aparece un punto decisivo. En la región, el consumidor ya es abiertamente mobile-first. Un informe citado por Reuters en enero de 2026 señaló que el 84% de las compras online en América Latina se realizan desde smartphones y que casi la mitad de los usuarios dejaría de comprar en una plataforma después de una mala experiencia. En paralelo, tres cuartos de los consumidores priorizan claridad en precios y políticas por encima de artificios de personalización.

Eso obliga a replantear la conversación. Durante mucho tiempo, la agenda del eCommerce estuvo dominada por la adquisición, la pauta y la obsesión por la conversión. Pero el nuevo ciclo parece exigir otra cosa: menos improvisación y más disciplina operativa. Menos promesa y más ejecución. Menos dependencia de procesos fragmentados y más centralización inteligente del negocio.

“Cuando una marca puede responder desde el momento exacto en que algo pasa, cambia la calidad de toda la operación. La venta, la logística, la atención y hasta la lectura financiera dejan de correr por carriles separados”, sostiene Miranda Iglesias. “El celular bien integrado ya no es un accesorio del eCommerce: es una extensión del tablero de mando”.

En esa línea, la app oficial de WooCommerce resume una tendencia más amplia: la administración del canal digital se está desplazando hacia modelos más ubicuos y menos atados al escritorio. La propia plataforma define su aplicación como una herramienta para crear productos, procesar pedidos y seguir ventas en tiempo real desde dispositivos móviles. En otras palabras, la tienda entra al teléfono no para decorar la operación, sino para volverla más ágil.

Todo eso empuja en la misma dirección: si el sitio propio vuelve a ocupar un lugar central y la experiencia se vuelve cada vez más sensible a la velocidad, la capacidad de gestionar desde cualquier lugar deja de ser un diferencial sofisticado para convertirse en una condición básica de competitividad.

No se trata únicamente de las grandes compañías. En la Argentina del último semestre, la presión también alcanza a pymes y marcas medianas que necesitan vender con mayor previsibilidad, defender rentabilidad y reducir errores operativos. El calendario inmediato lo demuestra. Hot Sale 2026 se desarrollará del 11 al 13 de mayo, contará con más de 800 marcas y, según el sitio oficial, estará plenamente preparado para el acceso desde smartphone. En la edición 2025, el evento había reunido 1.010 marcas, generado 17,96 millones de visitas al sitio oficial y vendido más de 12,1 millones de productos.

La dimensión de esos números deja una conclusión evidente: los momentos de mayor demanda digital ya no admiten estructuras lentas. Cuando una campaña despega o una acción comercial masiva multiplica el tráfico, el negocio necesita decisiones inmediatas. Revisar métricas horas más tarde puede ser demasiado tarde. Corregir stock tarde puede ser caro. Detectar un cuello de botella logístico tarde puede impactar en reputación. Y en un mercado donde la recompra depende tanto de la experiencia como del precio, la reputación tiene valor económico.

“Hay una idea vieja según la cual el eCommerce se administra cuando uno se sienta a trabajar. Eso quedó atrás”, dice Miranda Iglesias. “Hoy la operación sucede todo el tiempo, y la marca que no tiene visibilidad instantánea pierde capacidad de anticipación. El costo de reaccionar tarde ya es demasiado alto”.

Ese cambio cultural explica por qué la movilidad operativa empieza a correrse del terreno técnico al estratégico. Porque, en rigor, no se trata de una app. Se trata del modelo de gestión que esa app habilita. Un modelo en el que el responsable de la tienda, el dueño de la empresa o el equipo comercial pueden seguir la salud del negocio sin depender de una ubicación fija. Un modelo en el que la información circula más rápido y la toma de decisiones se vuelve menos burocrática. Un modelo, en definitiva, más alineado con la lógica actual del comercio digital.

CACE también detectó en su último relevamiento que el envío a domicilio sigue liderando la logística con el 59% de las entregas, mientras que el retiro en punto de venta llegó al 29%. En medios de pago, las tarjetas de crédito siguen al frente, pero crecieron las transferencias desde billeteras electrónicas, y las compras financiadas entre 3 y 6 cuotas representaron más de la mitad de las ventas. Es decir: la operación del eCommerce argentino es cada vez más intensa, multivariable y exigente en coordinación.

En ese tablero, la gestión desde el celular aparece como una respuesta concreta a una pregunta que se volvió central para cualquier marca digital: cómo sostener control sin perder velocidad. La madurez del mercado ya no pasa solo por abrir una tienda online, sumar medios de pago o lanzar campañas. Pasa por construir un sistema que permita ver, decidir y actuar sin fricción.

Tal vez por eso el verdadero cambio no sea tecnológico, sino ejecutivo. El celular ya no es el lugar desde donde se “mira” el negocio. Es, cada vez más, el lugar desde donde el negocio se gobierna.