Cuánto subió la canasta y la decoración navideña en el último año

El último dato de inflación del Indec reflejó que en octubre la variación interanual fue del 31,3%. Sin embargo, como es sabido, no todos los precios han acompañado esta suba. El relevamiento realizado por Focus Market para Naranja X reveló que los precios tanto de la canasta navideña como de la decoración de Papá Noel se incrementaron varios puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Por una parte, la decoración navideña registró un aumento interanual del 12%, con diferencias que son significativas según el producto. Los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%) lideran los incrementos; mientras que algunos productos se abarataron respecto del año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). El costo total de los ocho artículos medidos ascendió de $377.504 a $423.955.

La canasta navideña, que Focus Market la compuso de 12 productos, tuvo un aumento del 27%. Dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados, como son la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%), que son los tres productos que encabezan las subas del segmento alimenticio; mientras que el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) figuran entre los que menos variación tuvieron. En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

El informe de Naranja X incluye también los resultados de una encuesta nacional sobre hábitos de consumo, en el cual el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR (7%).

Para Damián Di Pace, Director de Focus Market, estas variaciones responden a un contexto económico que muestra señales de reacomodamiento. “La estabilidad relativa en los precios de los productos navideños refleja la presión competitiva entre comercios y un consumo aún contenido. Es un dato positivo que algunas categorías se mantengan por debajo de la inflación promedio, lo que podría favorecer una temporada con mayor accesibilidad para los consumidores”, señaló.

La actualidad en tanto a los hábitos de consumo para estas Fiestas, además de la prioridad que se le dan a las promociones y descuentos, y la diversidad en los métodos de pagos, marca que las compras se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas. En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.

Este comportamiento, según Di Pace, refleja un público más cauteloso: “El foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo. Las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.

En conjunto, los resultados del informe muestran un escenario navideño donde las variaciones de precios se mantienen contenidas según el análisis de Focus Market, con un consumidor atento al valor y una demanda que define sus compras con poca anticipación. Un panorama que combina moderación con expectativas de una actividad comercial más dinámica en la recta final del año.