Los pagos con QR ganan cada vez más protagonismo

Cada vez son más los argentinos que utilizan el Código QR como medio de pago favorito. Desde el inicio del año hasta el cierre de Julio, el uso de esta forma de pago aumentó un 627%, según información de Pronto Pago.

El QR en facturas ya representa el 8,78% de las transacciones de recaudación que realiza la empresa por todos los medios de pago, contra menos del 1% hace un año atrás.

Mauro Giaccone, CEO de Grupo Pronto, destacó al respecto: “Desde Pronto Pago venimos trabajando hace más de 2 años para crear soluciones de recaudación digital que integren QR para el pago de impuestos y servicios. Hoy, ya contamos con una solución de recaudación de comprobantes masivos con un QR de pago interoperable, esto quiere decir que a través de Pronto Pago cualquier empresa u organismo puede contar con una solución de recaudación muy simple de implementar, a muy bajo costo transaccional, y de fácil y rápida adopción por los usuarios”, afirmó.

Además, en virtud de las cifras que emergen del informe, Giaccone señaló que: “Cada comprobante que emite una empresa u organismo (factura, resumen de deuda, liquidación de tasas, aviso de suspensión, etc.) ya sea en formato impreso o digital, puede llevar incorporado un QR de pago interoperable. Lo más interesante a destacar y en línea con los indicadores del BCRA, es que a los 90 días de implementada masivamente la solución, casi el 25% de los usuarios optan por esta modalidad de pago”, remarcó el ejecutivo.

Explorando la transformación y evolución de los Pagos Digitales

Pagar con QR, una solución más segura

Una de las ventajas clave que tiene la incorporación del código QR como medio de pago digital, es la eliminación de riesgos de desconocimiento: una vez confirmado el pago, no admite reclamo o reverso. Además, el sistema garantiza la seguridad frente a intentos de fraude, ya que el QR solo puede escanearse desde una billetera digital o aplicación bancaria en la que el usuario haya validado previamente su identidad, sin redireccionamientos a sitios desconocidos, ni solicitudes de datos adicionales.

Según el informe durante el último año , se observó una marcada tendencia de utilizar código QR al momento de pagar con tarjeta de crédito. Las personas prefieren no tener que sacar la tarjeta de crédito de su billetera y, en su lugar, pagar mediante la lectura de un código QR desde la billetera digital o la app bancaria.

Según los últimos datos publicados por el BCRA, esta modalidad ya representa el 5,2% de las transacciones con tarjeta de crédito, lo que equivale a aproximadamente a 9.200.000 operaciones mensuales.

Tips para cobrar y pagar con código QR

El formato menos costoso para el cliente

El QR interoperable es uno de los medios de pago más económicos del mercado, con un costo transaccional inferior al 1%. Las empresas que lo adoptan logran reducir significativamente sus costos de recaudación y acortar los plazos de acreditación y disponibilidad de fondos.

RM





