El ácido mensaje de Marcos Galperin contra "Albersooo" Fernández

Este miércoles salieron a la luz audios del ex presidente Alberto Fernández en una fuerte pelea con la insultando ex primera dama Fabiola Yáñez. En el material al que tuvo acceso Infobae, se lo escucha al ex mandatario descalificando a su entonces mujer y a la productora de contenidos de ficción, Sandra Rojas.

“‘Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra’. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!”, se escucha decir al ex jefe de Estado.

Galperin: "Absolutamente todo el Gobierno de Alberto fue una farsa"

“Bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza”, le responde Yáñez. “Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza”, retruca Fernández, visiblemente molesto.

Los audios rápidamente si viralizaron y el propio fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, opinó al respecto. En su cuenta de X (ex-Twitter), el empresario hizo un ácido comentario sobre el interés que tenía Alberto Fernández de ver películas subsidiadas por el INCAA.

"Al final, parece que el que fingía demencia cuando tenía que ver películas subsidiadas por el INCAA, era Albersooo!!!", publicó. El comentario ya tiene más de 2 mil me gusta y más de 460 retuits.

