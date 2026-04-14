De soñador a empresario, la primera Masterclass que revela lo que nadie te cuenta para lograrlo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Córdoba, firmó un convenio para avalar y certificar la Masterclass Secretos Empresariales, una propuesta educativa orientada a estudiantes, emprendedores y empresarios. El acuerdo fue suscripto por el decano de la institución, Federico Olivo Aneiros, con el equipo responsable de la iniciativa, liderado por el empresario Gustavo Arce, marcando un nuevo paso en la articulación entre el ámbito académico y la formación práctica en negocios.

Se trata de la primera vez que la UTN acredita, mediante certificados de aprobación, un programa educativo empresarial de estas características, con un enfoque centrado en la gestión real, la toma de decisiones y la aplicación concreta de herramientas.

Uno de los diferenciales más destacados de la propuesta es su formato: una experiencia educativa presentada como una serie audiovisual, estructurada en capítulos, con narrativa, casos y desarrollo progresivo de contenidos, pensada para generar mayor conexión, comprensión y continuidad en el aprendizaje.

El programa se presenta como una mentoría integral que busca acompañar a personas en distintas etapas de desarrollo, desde quienes están comenzando hasta los que ya cuentan con un negocio en marcha, con el objetivo de ayudarlos a transformar ideas en proyectos sostenibles y estructuras más profesionales.

En un contexto económico cada vez más exigente, donde el crecimiento sin orden suele derivar en problemas de gestión, Secretos Empresariales pone el foco en uno de los principales desafíos de la región: la falta de claridad para dirigir un negocio. “El problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de gestión. Muchas personas avanzan, pero sin entender realmente qué está pasando en su negocio”, explican desde el equipo del programa.

El formato ofrece un entorno de aprendizaje 100% online, con contenidos audiovisuales, mentorías y acompañamiento, la iniciativa busca acercar la experiencia real del mundo empresarial a quienes necesitan herramientas prácticas para tomar mejores decisiones y profesionalizar sus proyectos.

Cómo sumarse

Quienes deseen conocer más sobre la propuesta y formar parte de esta experiencia educativa pueden acceder a la información completa e inscribirse en: www.secretosempresariales.com