Genneia adelanta la puesta en marcha de 140 MW del Parque Solar San Rafael

Genneia anunció la entrada en operación anticipada de 140 MW del Parque Solar San Rafael, ubicado en la provincia de Mendoza, uno de los desarrollos solares más relevantes del país. Con una capacidad instalada de 180 MW y una inversión de US$ 180 millones, este proyecto consolida el rol estratégico de Mendoza en el desarrollo de infraestructura energética eficiente y sustentable.

El Parque Solar San Rafael cuenta con 400.000 paneles solares, abasteciendo de energía competitiva y limpia a clientes privados bajo el marco regulatorio Mercado a Término de Energía Renovable (MATER). Para dimensionar su alcance, la producción del parque equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 135.000 hogares. Esta capacidad lo convierte en un referente de la generación solar a gran escala, contribuyendo de manera significativa a la eficiencia del sistema energético.

Este parque es el tercero de Genneia en Mendoza y se emplaza en un predio de 500 hectáreas en el distrito de 25 de Mayo. Durante su etapa de construcción, el proyecto generó empleo para más de 300 personas y dinamizó la economía regional.

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, destacó: “La entrada en operación del Parque Solar San Rafael es un hito clave para la matriz energética de Mendoza. Este tipo de proyectos refuerzan nuestro posicionamiento como una provincia comprometida con el desarrollo sostenible y la atracción de inversiones estratégicas.”

Por su parte, Bernardo Andrews, CEO de Genneia, señaló: “La puesta en marcha del Parque Solar San Rafael representa un paso fundamental en nuestra estrategia de crecimiento. Este proyecto demuestra que es posible desarrollar infraestructura energética de gran escala, con impacto positivo en el ambiente y en las economías regionales, acompañando la demanda creciente de energía competitiva de la industria argentina.”

Con la entrada anticipada del Parque Solar San Rafael, Mendoza se consolida como un polo estratégico para la generación de energía competitiva y limpia en el país. La presencia de Genneia en la provincia alcanza, hasta el momento, una inversión superior a los US$ 400 millones y suma 410 MW de capacidad instalada destinados al Mercado a Término de Energías Renovables.

Se estima que esta capacidad se incrementará en 40 MW adicionales durante el primer trimestre de 2026, una vez que el Parque San Rafael obtenga la habilitación comercial completa. Este avance reafirma nuestro compromiso de ofrecer soluciones energéticas competitivas al sistema argentino. Adicionalmente, este hito destaca las sinergias entre el sector público y privado para optimizar el uso de los recursos energéticos, reducir emisiones y fortalecer la competitividad del sistema productivo nacional.