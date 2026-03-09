Gastronomía inmersiva en el microcentro porteño

En la calle Maipú al 800, a pocos metros del ritmo acelerado del microcentro porteño, sucede algo poco habitual: detrás de lo que parece ser simplemente una lavandería funciona uno de los espacios gastronómicos más singulares de la ciudad. El ingreso a Bocabajo comienza con un gesto deliberadamente desconcertante: desde la vereda no se ve nada, más que cierta cartelería que indica el funcionamiento de un lavadero de ropa. Sin embargo, al cruzar la puerta, el equipo de recepción conduce a los comensales hacia un subsuelo iluminado exclusivamente por velas donde comienza una experiencia pensada para estimular todos los sentidos.

El ambiente —íntimo, casi secreto— está diseñado para que la atención se concentre en lo esencial: la mesa, la conversación y el recorrido gastronómico. Con pocas mesas y atención personalizada, el espacio resulta ideal tanto para parejas y pequeños grupos de amigos como para encuentros laborales en formato reducido, donde la privacidad y el clima distendido son parte del valor de la experiencia.

Clima. Debajo de lo que simula ser un lavadero, los comensales bajan a un subsuelo iluminado exclusivamente por velas donde comienza una experiencia pensada para estimular todos los sentidos.

Un recorrido por el país a través del vino

De lunes a jueves, el restaurante presenta “Experiencia Argentina – La ruta del vino”, una cena por pasos que propone recorrer las principales regiones vitivinícolas del país en una sola velada. El menú consta de seis platos de autor elaborados con ingredientes representativos de cada región natural, acompañados por una selección de cinco copas de vino que funcionan como hilo conductor de la narrativa gastronómica.

La propuesta busca mostrar la diversidad del mapa vitivinícola argentino —más de 200.000 hectáreas cultivadas en 19 provincias— y poner en valor el vino como parte central de la identidad cultural del país, reconocida oficialmente como bebida nacional. Cada plato y cada copa están pensados para ilustrar un territorio, su clima, su geografía y sus tradiciones productivas.

La primera parada del recorrido se sitúa en el Litoral, una región donde la vitivinicultura tuvo una historia singular. Provincias como Entre Ríos llegaron a tener una importante producción hasta que una ley nacional prohibió el cultivo de vid fuera de la región de Cuyo, lo que obligó al cierre de numerosas bodegas. Recién en 1998 se derogó esa prohibición, permitiendo el resurgimiento de la actividad, que hoy vuelve a desarrollarse con pequeños proyectos. Allí aparece un Chardonnay simbólicamente llamado Injusto, en referencia a aquella restricción histórica.

El itinerario continúa hacia la Patagonia, donde la combinación de clima frío, vientos intensos y marcada amplitud térmica da origen a vinos de gran carácter, especialmente variedades como Merlot y Pinot Noir. Estas condiciones convierten a la región en una de las zonas más reconocidas del país para la producción de vinos de clima frío.

La tercera estación del viaje se detiene en el corazón productivo del país: la región pampeana y el centro argentino. Allí se evocan los sabores del campo —la carne, los cereales, el asado— y se pone en foco el crecimiento reciente de proyectos vitivinícolas en provincias como Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, muchos de ellos impulsados por nuevas generaciones de productores.

El recorrido alcanza luego la Cordillera de los Andes, cuna histórica de la vitivinicultura argentina. La región de Cuyo —con Mendoza, San Juan y San Luis— reúne condiciones naturales ideales para el cultivo de la vid: relieve montañoso, clima árido, vientos secos y gran amplitud térmica. Allí se consolidó el desarrollo de cepas europeas introducidas en el siglo XIX, entre ellas el Malbec, que hoy encuentra en la Argentina la mayor superficie plantada del mundo.

La última parada conduce al norte argentino, donde provincias como Salta, Jujuy, Catamarca o La Rioja albergan algunos de los viñedos más altos del planeta. Las condiciones extremas de altura, con suelos minerales y gran radiación solar, dan origen a vinos intensos y estructurados. Allí sobresale el Torrontés, la variedad blanca que mejor expresa la identidad vitivinícola de la región.

Cada etapa de este recorrido está acompañada por breves piezas audiovisuales proyectadas durante la cena, que muestran paisajes, geografías y escenas productivas de las regiones representadas. El resultado es una experiencia inmersiva que combina relato, imagen y sabor.

Cuando comer se convierte en espectáculo sensorial

Los viernes y sábados la propuesta cambia de registro. Bajo el nombre “Experiencia Bocabajo – Todos los sentidos”, el restaurante presenta un menú de nueve pasos que busca explorar la dimensión emocional de la gastronomía. La consigna es simple: dejarse sorprender.

Entrar por un lavadero, sacarse fotos en el ingreso, cenar a la luz de las velas y descubrir cada plato como una pequeña escena narrativa forma parte de un ritual pensado para que la comida se convierta en experiencia. En este caso, los sabores se construyen a partir de productos de estación y combinaciones inesperadas, con una secuencia diseñada para estimular la vista, el olfato, el tacto, el oído y, por supuesto, el gusto.

La cocina y su protagonista.

Al frente de la cocina se encuentra Nicolás Méndez, quien encontró en Bocabajo un espacio de crecimiento profesional. Su historia dentro del proyecto comenzó en diciembre de 2023, cuando ingresó como ayudante de cocina en el restaurante hermano Bocabajo Bocarriba con el objetivo de formarse en gastronomía.

Cercanía. El Chef Nicolás Méndez lidera la cocina y antes de cada paso explica los ingredientes de cada plato y qué vino lo acompañará.

Tras una breve experiencia previa en un hotel cercano, Méndez fue asumiendo nuevos desafíos dentro del equipo y descubrió en el formato de menú por pasos una dinámica que lo cautivó desde el inicio. Hoy, con cerca de dos años dentro del proyecto y uno al frente de la cocina, lidera el desarrollo de los menús con una premisa clara: que cada visitante salga del restaurante con la sensación de haber vivido algo distinto.

Durante la cena, el propio chef suele acercarse a las mesas para explicar el origen de los platos y la lógica del maridaje, reforzando el vínculo directo con los comensales y enriqueciendo el relato detrás de cada preparación.

En una ciudad donde la oferta gastronómica crece sin pausa, Bocabajo encuentra su diferencial en algo poco frecuente: convertir la cena en un relato que se vive, se aprende y se disfruta al mismo tiempo.

Platos recomendados

Acá una lista de los platos recomendados.

Puerros braseados, espuma de papa y ajo, garrapiñada de semillas de girasol, aceite de eneldo.

Tomate, papaya, naranja, ricota ahumada, aceite de yerba mate.

Pasta de masa de cacao rellena de cordero braseado y langostinos, consomé de hongos y ostras.

Panceta, demiglace de hongos y ostras, crema de cajú.