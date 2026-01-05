5 libros que Bill Gates recomienda leer este 2026

Para Bill Gates la época de vacaciones es un excelente momento para ponerse al día con la lectura. En su blog personal, el fundador de Microsoft dice que esos días más tranquilos tienen algo especial que hace que sentarse a leer sea más fácil.

En esta oportunidad, la temática de los libros recomendados es acerca del corrimiento del velo de cómo funcionan las cosas importantes; ya sea gente que encuentra su propósito en la vida, cómo la sociedad debería reflexionar sobre el cambio climático, cómo está evolucionando la industria creativa, cómo se comunican los seres humanos, entre otras cosas.

"Espero que encuentren en esta lista algo que encienda la chispa de la curiosidad. También espero que esta época de fiestas estén llenas de amor, buena comida y grandes conversaciones", finalizó su posteo Gates.

5 grandes libros que Bill Gates recomienda leer este 2024

Libros recomendados por Bill Gates

Estos son los cinco libros que Bill Gates recomienda. Cada uno cuenta con una breve reseña.

"Criaturas Luminosas" de Shelby Van Pelt

Esta novela trata sobre una mujer mayor, Tova, que trabaja en un acuario y un pulpo extraordinariamente inteligente llamado Marcelus, quien narra parte de la historia y la ayuda a desentrañar un misterio, explorando temas de soledad, propósito y conexión humana a través de sus perspectivas entrelazadas.

"La historia de Van Pelt me ​​hizo pensar en el desafío de llenar los días después de dejar de trabajar y en lo que las comunidades pueden hacer para ayudar a las personas mayores a encontrar un propósito", señaló Gates.

"El mundo no se acaba" de Hannah Ritchie

Este libro sobre el cambio climático plantea la problemática alrededor de 50 grandes preguntas y sus respuestas. Para el empresario, la autora es realista sobre los riesgos, pero se basa en datos que demuestran un progreso real: la energía solar y eólica están creciendo a un ritmo récord, los coches eléctricos son cada vez más baratos y la innovación se acelera en áreas como el acero, el cemento y los combustibles limpios.

"Si busca una visión general esperanzadora y basada en hechos sobre la situación actual de las soluciones climáticas, esta es una excelente opción", destacó.

"Quién lo Diría" de Barry Diller

Es un libro de memorias en el cual el autor, una de las más grandes figuras de los medios modernos, narra sus experiencias y sabiduría en el mundo de los negocios y el entretenimiento. De momento no existe una edición oficial en español.

"When Everyone Knows That Everyone Knows" de Steven Pinker

Esta obra muestra cómo el conocimiento común permite la coordinación entre personas: cuando sabemos lo que saben los demás, las señales se hacen evidentes. "Aunque el tema en sí es bastante complejo, el libro es ameno y práctico, y me hizo ver las interacciones sociales cotidianas desde una nueva perspectiva", resaltó Gates. De momento no existe una versión traducida.

"Abundancia" de Ezra Klein y Derek Thompson

Abundancia es una exploración del modo en que la mentalidad de escasez erosionó la fe de la humanidad en el futuro, y una invitación urgente y poderosa a recuperarla. El libro explica que nuestros problemas actuales no son el resultado de los villanos de antaño. Más bien, las soluciones de una generación se han convertido en los problemas de la siguiente.

"Abundancia no pretende tener todas las respuestas, pero plantea las preguntas correctas sobre cómo Estados Unidos puede reconstruir nuestra capacidad para lograr grandes cosas", concluyó Gates.