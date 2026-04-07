Día Internacional del Malbec: una invitación a redescubrir el varietal argentino

Para los amantes del vino, el 17 de abril, día internacional del Malbec, es una gran excusa para descorchar y degustar. Desde los viñedos de altura hasta los terroirs más diversos, el Malbec sigue conquistando paladares por su versatilidad, su carácter frutal y su capacidad de adaptarse a distintos momentos. Ya sea en encuentros relajados, cenas especiales o simplemente para disfrutar una copa al final del día, esta variedad ofrece un recorrido que va de lo cotidiano a lo extraordinario.

En esta selección, distintas bodegas proponen estilos que reflejan la riqueza del Malbec argentino, desde opciones ideales para el día a día hasta etiquetas que elevan la experiencia.

Judas Malbec – Bodega Sottano

La máxima expresión de la bodega: un vino elegante, complejo y de gran intensidad aromática, donde se entrelazan notas frutales, florales y minerales. Su fermentación en barricas de roble francés aporta profundidad y sofisticación. De carácter marcado, estructura firme y larga longevidad.

Maldito Malbec – Bodega Colosso Wines

Un blend de distintas añadas que construye profundidad y complejidad. Muy perfumado, con notas de cassis, violetas, regaliz y especias. En boca es untuoso, con taninos aterciopelados y una estructura robusta que se traduce en un vino intenso, largo y de gran personalidad.

Mil Demonios Samurai – Bodega Sin Reglas

Desde Paraje Altamira, este Malbec de parcelas seleccionadas combina precisión y carácter. Con una crianza que integra concreto y madera, logra un perfil herbal y floral, con una marcada mineralidad. En boca se destaca por su tensión, acidez filosa y una expresión calcárea que aporta identidad y elegancia.

Colosso Malbec – Bodega Colosso Wines

Proveniente de Los Chacayes, en el Valle de Uco, ofrece una gran concentración y complejidad. Aromas de cassis, ciruelas, violetas y especias se combinan con notas de grafito. En boca es robusto, con taninos firmes y aterciopelados, y una persistencia prolongada que define su carácter.

Sin Reglas Malbec – Bodega Sin Reglas

Desde San José, Tupungato, este Malbec se presenta con un color rojo intenso y brillante. En nariz despliega notas florales y mermelada de frutos rojos, acompañadas por sutiles toques de cacao y chocolate. En boca es complejo y voluptuoso, con taninos suaves y sedosos, buena estructura y un final largo que invita a seguir disfrutando.

Reto Malbec – Bodega Colosso Wines

Un blend de regiones que combina Luján de Cuyo y Valle de Uco. De color rojo profundo con tintes violáceos, ofrece una expresión aromática donde predominan cerezas, guindas y frambuesas, junto a notas especiadas. En boca es redondo, equilibrado y de entrada amable, con taninos maduros.

Sottano Fioravante Malbec – Bodega Sottano

De perfil frutal y equilibrado, combina notas de frambuesa y frutilla con frutas negras y especias. En boca presenta buena estructura, con taninos vibrantes y un final persistente que resalta su frescura.

Sottano Reserva de Familia Malbec – Bodega Sottano

Complejo e intenso, despliega un perfil aromático donde conviven frutas rojas maduras, notas florales y especias. En boca es amplio, con taninos finos y sedosos, bien integrados con la madera, logrando un conjunto elegante y persistente.

Arrogante Malbec – Bodega Colosso Wines

De perfil intenso y expresivo, combina frutas negras maduras con notas florales y especiadas. En boca se muestra concentrado, con taninos redondos y elegantes, logrando un equilibrio entre potencia y fineza.