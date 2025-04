Puma redefine el juego con su su campaña "Go Wild"

Puma, la marca alemana de indumentaria deportiva, anunció el lanzamiento de su campaña a nivel mundial "Go Wild". Alineada con las expectativas de las nuevas generaciones y arraigada en su historia la marca apuesta por la búsqueda de nuevas experiencias inmersivas, mayor conexión social y disfrute en el deporte.

Más que centrarse exclusivamente en el rendimiento, Puma busca inspirar a las personas a liberar su energía a través del deporte. Al captar ese instinto humano innato que todos experimentamos al hacer ejercicio, la marca aspira a expandir su presencia global y generar conexiones más significativas con su audiencia.

"Puma siempre ha encarnado esta visión, desde el icónico gesto de Tommie Smith en 1968 hasta la celebración de Usain Bolt en 2008. Creemos que la grandeza comienza con el coraje de ser uno mismo, y esta filosofía ha guiado siempre a Puma, resonando hoy más que nunca con las nuevas generaciones", afirmó Richard Teyssier, Vicepresidente Global de Marca y Marketing de Puma. "Con esta campaña "Go Wild", estamos dando un primer paso clave para conectar aún más con nuestro público, comenzando con un primer capítulo centrado en el running desde un enfoque verdaderamente único y disruptivo".

La campaña comienza con su foco puesto en el running, alineándose con la respuesta positiva del público en este segmento y basándose en la idea de que correr es una experiencia transformadora, donde PUMA impulsa la energía que llevamos dentro para que cada paso nos acerque a esa sensación inigualable.

Reconocida marca deportiva es certificada como Top Employer por tercer año consecutivo

"Empezamos con la idea de que correr genera una sensación de euforia como pocas otras cosas. Por más desafiante que sea, nunca te arrepentís de haber salido a correr", detalló Julie Legrand, Directora Senior de Estrategia Global de Marca y Comunicación de PUMA. "La campaña "Go Wild" es el resultado de la investigación de consumidores más exhaustiva en la historia de la marca, identificando un espacio claro en el mercado donde el rendimiento y la diversión convergen, un territorio inexplorado que PUMA está en una posición única para liderar".

Las pruebas preliminares entre corredores confirman el notable potencial de esta campaña: mercados clave como Estados Unidos y Alemania la ubicaron en el 15% de los anuncios más efectivos para impulsar ventas y en el 1% de los más eficaces en términos de crecimiento proyectado de participación de mercado, un indicador clave de la fortaleza de la marca.

Luego de su lanzamiento, la campaña continuará durante 2025 y 2026, destacando estratégicamente diferentes disciplinas deportivas como el básquet y el fútbol, y capitalizando eventos deportivos de alcance mundial.

Acuerdo entre dos marcas importantes sacude la Fórmula 1

Para reforzar el mensaje de "Go Wild", Puma lanzará una serie de contenidos que explicarán el concepto a través de las historias de sus embajadores. Desde Tommie Smith en 1968 y Usain Bolt en 2008 hasta Mondo Duplantis en 2024, la autoexpresión a través del deporte ha estado siempre en el corazón de los atletas de PUMA. Como ningún otro, ellos entienden lo que significa ser verdaderamente salvaje: ellos son nuestros "Wild Ones".

La campaña global "Go Wild" se lanzó el 20 de marzo y se expande a través de una estrategia de medios multicanal, alcanzando diversos puntos de contacto como plataformas digitales, publicidad exterior, relaciones públicas, redes sociales, televisión, retail y activaciones con figuras influyentes en todo el mundo.

RM