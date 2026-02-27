El fútbol argentino sigue expandiendo su presencia global

En el marco de su estrategia de crecimiento global, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevó adelante un encuentro institucional con autoridades diplomáticas de Pakistán en la República Argentina para avanzar en un nuevo proyecto de expansión en ese mercado estratégico.

La reunión fue encabezada por Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer de la AFA, quien fue recibido por el Embajador de Pakistán en Argentina, Hassan Afzal Khan, junto a la Consejera de Comercio Nazish Sami y el Oficial de Desarrollo Guido Martínez.

Durante el encuentro se presentaron los principales proyectos institucionales y comerciales de la AFA orientados al mercado pakistaní, en el marco de un plan de expansión global que la entidad desarrolla de manera sostenida desde 2017 en distintas regiones del mundo.

Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer de la AFA, junto al Embajador de Pakistán en Argentina, Hassan Afzal Khan, la Consejera de Comercio, Nazish Sami y el Oficial de Desarrollo, Guido Martínez.

Pakistán ha sido identificado como un mercado estratégico debido a su relevancia demográfica, su crecimiento económico y el potencial de desarrollo del fútbol dentro de la región. En este contexto, la AFA anunció que el proyecto contemplará un viaje comercial al país asiático con el objetivo de establecer vínculos directos con compañías locales, entidades gubernamentales, medios de comunicación y actores del ámbito deportivo.

“Continuamos trabajando para que la marca AFA trascienda fronteras y fortalezca su vínculo con millones de aficionados en todo el mundo. Pakistán representa una oportunidad estratégica para seguir desarrollando nuestra presencia global y consolidar nuevos acuerdos institucionales y comerciales”, expresó Leandro Petersen.

En los últimos años, la AFA ha consolidado una política sostenida de expansión global, posicionándose como una de las federaciones más reconocidas del fútbol internacional, no solo por sus logros deportivos, sino también por la solidez de su modelo de gestión, su estrategia comercial y su proyección institucional en mercados estratégicos.

El nuevo proyecto en Pakistán se inscribe dentro de esta visión estratégica, reafirmando el compromiso de la AFA de continuar ampliando su presencia en regiones de alto crecimiento económico y consolidar alianzas que impulsen el desarrollo institucional y comercial a largo plazo.