FIFA AI PRO, la tecnología desarrollada por Lenovo que proporcionó datos y análisis para todos los países

FIFA AI Pro fue la revolucionaria plataforma de análisis impulsada por inteligencia artificial (IA) desarrollada por Lenovo y la FIFA que fue utilizada por los 48 equipos que compitieron en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lenovo y la FIFA fueron los responsables de proporcionar un acceso sin precedentes a datos y análisis para todos los equipos que compitieron en el mundial a través de FIFA AI Pro, una herramienta de interacción futbolística especializada que dirige múltiples agentes para rastrear millones de puntos de datos, analizar más de 2.000 métricas diferentes y entregar información rápida, presentada mediante informes detallados, gráficos y animaciones inmersivas.

Desarrollado con Lenovo AI Factory, FIFA AI Pro es un Agente de Conocimiento Superior (Knowledge Super Agent) construido sobre la plataforma de agentes xIQ de Lenovo, que orquesta múltiples agentes para rastrear millones de puntos de datos, analizar más de 2.000 métricas diferentes y entregar información rápida, informes y animaciones en minutos.

Durante el Mundial, FIFA AI Pro otorgó miles de datos a todos los países participantes

Hasta antes de este Mundial, solo los equipos con mayor poder económico podían costear un análisis tan profundo, pero FIFA AI Pro le otorgó a todos el mismo poder, de modo que hasta los países más chicos pudieron utilizar la plataforma.

Análisis que empodera a los equipos

Desarrollado mediante una colaboración continua con analistas de fútbol y basado en el Lenguaje Futbolístico de la FIFA (FIFA's Football Language), FIFA AI Pro combina una infraestructura avanzada de IA con una experiencia de usuario intuitiva y accesible, diseñada para respaldar la preparación de partidos en el mundo real y la toma de decisiones.

Este producto único permite a la IA comprender sinónimos, consultas en múltiples idiomas y conceptos futbolísticos jerárquicos. FIFA AI Pro va más allá de las estadísticas simples: realiza consultas directas, tareas multimétrica, cálculos en tiempo real y razonamiento contextual con una mentalidad analítica, con un modo de análisis adaptativo rápido y profundo.

Ken Wong, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente del Grupo de Soluciones y Servicios de Lenovo, comentó: "En Lenovo, estamos comprometidos con nuestra visión de Smarter AI for All, y FIFA AI Pro es la materialización de ello: estamos proporcionando los mismos recursos de vanguardia y herramientas analíticas a todos los equipos que han competido en la Copa Mundial de la FIFA. Esto ha contribuido a nivelar el campo de juego en este torneo único, donde hemos visto a los aspirantes competir con los favoritos establecidos en el escenario más grande del mundo."

FIFA AI Pro no solo proporciona respuestas escritas a las consultas, sino que ofrece resultados contextualizados que incluyen widgets visuales centrados en el fútbol, clips de video de la propia Copa Mundial de la FIFA y recreaciones de partidos en 3D, para garantizar que cada detalle sea capturado y que cada acción pueda visualizarse desde cualquier posición en el campo.

Otros debutantes también sorprendieron: Curaçao igualó con el favorito Ecuador, la República Democrática del Congo aseguró empates tanto frente a Colombia como frente a Portugal, mientras que Inglaterra fue frenada por Ghana y Alemania, cuatro veces campeona del mundo, quedó eliminada ante Paraguay.

Si bien estos resultados inesperados obedecen a una serie de factores, el acceso a FIFA AI Pro ha permitido a los 48 equipos prepararse para sus partidos utilizando el revolucionario asistente de conocimiento empresarial impulsado por IA.

"El éxito de FIFA AI Pro en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha marcado el inicio de una nueva era en el análisis y la preparación de partidos. Al automatizar la búsqueda, organización e interpretación de grandes volúmenes de datos de partidos y contenido de video, los expertos ahora pueden dedicar menos tiempo a buscar información o recortar metraje de manera manual, y más tiempo a lo que realmente importa: los análisis de rendimiento, la toma de decisiones tácticas y ayudar a los equipos a obtener una ventaja competitiva", afirma Arsène Wenger, Jefe de Desarrollo del Fútbol Global de la FIFA.