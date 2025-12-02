Flybondi comprará 35 aviones por u$s 1.700 millones

Flybondi, la primera aerolínea low cost de Argentina, anunció la firma de un acuerdo con las empresas Boeing y Airbus para la incorporación de aeronaves salidas de fábrica. Con una inversión aproximada de 1.700 millones de dólares se consolidará la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay.

La compañía incorporará 15 aeronaves Airbus A220-300 con opción a otros 5 adicionales. Este modelo fabricado en Alabama (USA) tiene capacidad para transportar 160 pasajeros y las primeras entregas están previstas para 2027 con finalización en 2029. Es importante destacar que Flybondi será el primer operador en América Latina de este modelo de avión.

Los Airbus A220-300 que incorporará Flybondi tienen una capacidad para 160 pasajeros.

Adicionalmente, incorporará 10 aeronaves Boeing 737 MAX 10 con opción a otros 5 adicionales. Este modelo cuenta con capacidad para 240 pasajeros, es fabricado en Reston (USA) y las primeras entregas están previstas para 2027 con un cronograma progresivo que finalizará en 2030.

Esta expansión se transforma en un hito estratégico para la aerolínea que buscará así el crecimiento tanto en Argentina como en nuevos mercados de América Latina y Caribe con modelos de aviones de alta eficiencia y última generación.

Los Boeing 737 MAX 10 pueden llevar hasta 240 pasajeros.

Leonardo Scatturice, Chairman & CEO de COC Global Enterprise, dijo: “Hoy damos un paso histórico para Flybondi. Una inversión billonaria en la incorporación de nuevos aviones reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Esta decisión fortalece su capacidad operativa, impulsa la generación de miles de empleos y mejora la conectividad entre países y ciudades, dinamizando la economía y creando nuevas oportunidades para todos. Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”.

Por su parte, Mauricio Sana, CEO de Flybondi, mencionó: “Esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región. Buscamos incorporar de manera equilibrada aviones de ambos fabricantes, y para esto contamos con un gran compromiso y respaldo de nuestro nuevo inversor americano. El plan de crecimiento fortalece nuestro futuro como compañía e impulsa a toda la industria aerocomercial regional. Flybondi llegó para cambiar la forma de volar en Argentina y ahora, estamos listos para llevar este modelo al resto de los países de América Latina.”

Mauricio Sana, CEO de Flybondi

Actualmente, Flybondi vuela a 16 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate. Y conecta a tres países de la región: Paraguay, Perú, y Brasil. Según afirma la compañía, tiene una participación de mercado doméstico del 16% y del 3% del mercado regional a octubre 2025.