Con mucha expectativa se prepara la 20° edición de los Premios Fortuna a las Mayores y Mejores Empresas

El evento que distingue a quienes más se destacaron en la actividad empresarial a nivel nacional se realizará este martes 12 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Este martes 12, la revista Fortuna de Editorial Perfil distinguirá a quienes más se destacaron en la actividad empresarial a nivel nacional con los Premios Fortuna. Se entregarán 18 distinciones en lo que se ha convertido en una cita ineludible del empresariado argentino, así como también de personalidades de la política.
Como cada año, la cita será en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de as 17.30 horas. Además, de los premios por categoría, se otorgarán los reconocidos galardones a la Mayor Empresa, Premio de Plata, a la Mejor Empresa, Premio de Oro, así como también las distinciones al Empresario del Año y a la Trayectoria Empresarial.
Editorial Perfil entregó los Premios Fortuna 2024, una distinción a la excelencia empresarial
Categorías que se entregan en los Premios Fortuna
Las categorías premiadas en esta edición serán:
- Mejor Empresa Petrolera
- Mejor Banco
- Mejor Empresa Alimenticia
- Mejor Empresa Electrónica
- Mejor Empresa Agroproductiva
- Mejor Empresa de Construcción e Insumos
- Mejor Empresa de Salud
- Mejor Empresa de Telecomunicaciones
- Mejor Empresa de Real Estate
- Mejor Empresa Automotriz
- Gestión Empresarial y Posicionamiento de Marca
- Innovación en Salud y Biotecnología con Impacto Global
- Compromiso con el Medio Ambiente
- Mejor Empresa en Logística e Infraestructura
- Mayor Empresa (Fortuna de Plata)
- Mejor Empresa ( Fortuna de Oro)
- Empresario del Año
- Trayectoria Empresarial
RM