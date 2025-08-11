Con mucha expectativa se prepara la 20° edición de los Premios Fortuna a las Mayores y Mejores Empresas

Este martes 12, la revista Fortuna de Editorial Perfil distinguirá a quienes más se destacaron en la actividad empresarial a nivel nacional con los Premios Fortuna. Se entregarán 18 distinciones en lo que se ha convertido en una cita ineludible del empresariado argentino, así como también de personalidades de la política.

Como cada año, la cita será en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de as 17.30 horas. Además, de los premios por categoría, se otorgarán los reconocidos galardones a la Mayor Empresa, Premio de Plata, a la Mejor Empresa, Premio de Oro, así como también las distinciones al Empresario del Año y a la Trayectoria Empresarial.

Categorías que se entregan en los Premios Fortuna

Las categorías premiadas en esta edición serán:

Mejor Empresa Petrolera

Mejor Banco

Mejor Empresa Alimenticia

Mejor Empresa Electrónica

Mejor Empresa Agroproductiva

Mejor Empresa de Construcción e Insumos

Mejor Empresa de Salud

Mejor Empresa de Telecomunicaciones

Mejor Empresa de Real Estate

Mejor Empresa Automotriz

Gestión Empresarial y Posicionamiento de Marca

Innovación en Salud y Biotecnología con Impacto Global

Compromiso con el Medio Ambiente

Mejor Empresa en Logística e Infraestructura

Mayor Empresa (Fortuna de Plata)

Mejor Empresa ( Fortuna de Oro)

Empresario del Año

Trayectoria Empresarial

