Fundación BBVA trae por primera vez las Becas Leonardo a Argentina

La Fundación BBVA abrirá el próximo 22 de junio la primera convocatoria de las Becas Leonardo en América Latina, con el objetivo de impulsar la investigación científica y la creación cultural de excelencia en México, Argentina, Colombia y Perú. De acuerdo a lo informado por la entidad, en el país se concederán cinco con hasta 50.000 dólares para realizar proyectos en diferentes áreas: Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Tecnología Limpia (Cleantech) y Biodiversidad; Creación Literaria y Artes Escénicas.

El programa Leonardo permite una amplia flexibilidad a los becarios en el modelado, ejecución y presentación final de su proyecto, con un plazo que va de los 12 a los 18 meses. Cada uno de los investigadores y creadores Leonardo puede desarrollar un proyecto implicando, en caso de que así lo consideren, a instituciones o personas colaboradoras.

Después de un proceso de selección altamente competitivo, las becas se conceden tras el análisis independiente y riguroso de comisiones evaluadoras, compuestas por expertos del máximo nivel académico que aplican las métricas de excelencia que rigen en cada una de sus disciplinas.

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El perfil resultante de los integrantes de la Red Leonardo –hoy compuesta por más de 700 investigadores y creadores en España– es el de profesionales en su gran mayoría con experiencia internacional y cuyo promedio de edad en el momento de ser seleccionados está por debajo de los cuarenta años. Muchos de ellos todavía no contaban con una carrera consolidada, pero el apoyo de la beca ha supuesto un importante espaldarazo para impulsar su trayectoria.

La Red Leonardo, en la que en el futuro se integrarán los investigadores y creadores seleccionados en la primera convocatoria de América Latina, cuenta con su propia página web (https://www.redleonardo.es/), un espacio que recoge los perfiles y los logros de sus integrantes, impulsando así su visibilidad pública.

La creación de las Becas Leonardo en 2014 fue una apuesta estratégica y diferencial de la Fundación BBVA para impulsar el conocimiento entendido como un continuo de la investigación y la creación a través de la exploración, sin levantar murallas entre las disciplinas. Por ello, el programa fue bautizado con el nombre de Leonardo Da Vinci, ya que su esencia es apostar por el conocimiento, independientemente de si se trata de indagación científica o creativa.

RM