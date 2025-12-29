3 lecciones que deja Warren Buffett antes de jubilarse

Este miércoles 31 de diciembre no solo marcará el fin del 2025, sino también el fin de la era Buffett. Después de 55 años al frente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett una de las personas más ricas del mundo y probablemente el mejor inversor de Wall Street, se jubilará y le dirá adiós a su puesto como presidente de su conglomerado financiero.

El "Oráculo de Omaha" es una de las personas más respetadas y escuchadas en el mundo de las finanzas. Su estilo de vida y sus decisiones mesuradas lo llevaron a ocupar el top 10 de las personas más ricas del mundo. De hecho, cuando Trump anuncio la implementación de los aranceles, el experimentado inversor fue uno de los pocos que no perdió dinero.

A partir del 1° de enero de 2026, su sucesor Greg Abel será quien lleve las riendas de la compañía. Solo el tiempo dirá si su liderazgo será tan prodigioso como el de Buffett.

Antes de despedirse definitivamente, Warren Buffett publicó un mensaje en el que, entre otras cosas, deja una serie de reflexiones sobre la administración empresarial.

La obligación de los CEO: estar atentos

Además de reconfirmar su respaldo a Greg Abel como nuevo CEO de Berkshire, Buffett detalló que uno de los errores que cometió con Charlie Munger fue no actuar a tiempo cuando algún ejecutivo presentó deterioro cognitivo, como la demencia, el Alzheimer u otra enfermedad debilitante de largo plazo. “Charlie y yo enfrentamos este problema varias veces y no actuamos. Ese error puede ser enorme”.

Por esta razón, aconsejó que el directorio esté atento a esos casos. “El consejo debe estar alerta ante esta posibilidad en el nivel del CEO, y el propio CEO debe estar alerta ante ello en las subsidiarias”.

No desesperar ante caídas bursátiles

Para Buffett es posible que otras empresas puedan tener mejores resultados que Berkshire. Sin embargo, defendió las fortalezas de la compañía y afirmó que está preparada para evitar grandes desastres. “Berkshire tiene menos probabilidad de sufrir un desastre devastador que cualquier otra empresa que conozca”.

Asimismo, advirtió que el precio de la acción puede fluctuar con fuerza, incluso a la baja, y que eso no debería generar pánico. “El precio de nuestras acciones se moverá caprichosamente, cayendo ocasionalmente un 50%, como ha ocurrido tres veces en 60 años bajo la actual administración. No desesperen; Estados Unidos se recuperará y también las acciones de Berkshire", fue el consejo del empresario.

No castigarse por errores

“Mi consejo: no se castiguen por los errores pasados; aprendan aunque sea un poco de ellos y sigan adelante”, recalcó. Para el inversor, “nunca es tarde para mejorar” y aconsejó que cada persona debe elegir a sus héroes y copiar su forma de conducta. “Pueden empezar por Tom Murphy; él fue el mejor”.

Rechazó que la grandeza provenga del dinero, la fama o el poder. El empresario sostuvo que “la bondad no cuesta nada, pero vale todo”, escribió que ayudar a otros es la verdadera forma de aportar y consideró que la grandeza no proviene de acumular dinero, publicidad o poder, sino de ayudar a otros de cualquier forma posible.

“Escribo esto como alguien que ha sido insensible incontables veces y que ha cometido muchos errores, pero que tuvo la suerte de aprender de amigos maravillosos cómo comportarse mejor (aunque aún esté lejos de ser perfecto). Recuerden que la señora de la limpieza es tan humana como el presidente”, concluyó.

Rentabilidades históricas

La peculiaridad de Buffett ha radicado principalmente en lograr superar al índice S&P 500 durante toda su trayectoria. Muy pocos han conseguido esta proeza. Si se compara el rendimiento de Berkshire frente al S&P500 desde 1965, el rendimiento medio anual del conglomerado financiero ha sido del 19,9%, frente al 10,4% del selectivo estadounidense. Este año, el valor suma un 11,7% pero se anota un 166% desde el inicio de 2021.

En los últimos 20 años, el S&P 500 ha subido un 704%, mientras que las acciones de Berkshire han escalado un 769%.