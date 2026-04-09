No se trata de vender: se trata de que te quieran comprar

Hay un dato que, como CEPA (Certified Exit Planning Advisor), vuelve a esta conversación inevitable: según el Exit Planning Institute, alrededor del 50% de las transiciones empresariales ocurren de manera involuntaria.

Por eso, pensar la transición como algo para más adelante suele ser negación. Y en Argentina el punto ciego es masivo: solo el 16% de las PyMEs tiene un plan documentado de transición según un reciente estudio que realicé entre Dueños de Empresas. Lo que también, leído al revés, implica que la enorme mayoría opera sin hoja de ruta para ese momento.

En un taller que di en Perú hace poco tiempo, volví a ver el mismo patrón: empresas conducidas como si fueran a durar para siempre, cuando en la práctica toda empresa transiciona en algún momento. A veces por venta o sucesión; a veces por la salida de un socio; a veces por cansancio; a veces por oportunidad. El problema no es transicionar. El problema es transicionar tarde, mal y bajo presión.

La pregunta que ordena todo es simple y operativa:

Si tuvieras que vender en 6–24 meses —o si mañana tuvieras que delegar por completo—, ¿qué quedaría expuesto?

Cuando un dueño se obliga a pensar con esa lógica, cambia el estándar de decisión. Y suelen cambiar algunas cosas.

1) Orden y claridad financiera

Margen, caja, unidad económica, concentración de clientes, riesgos ocultos. El valor se sostiene con consistencia verificable. En cualquier instancia de revisión seria, lo que no se entiende, se descuenta.

2) Dependencia del fundador

Si la empresa no camina sin el dueño, la transición se vuelve frágil. No alcanza con delegar tareas: hay que construir equipo, procesos, métricas y sistemas de gestión. Ese movimiento prepara para una venta, al tiempo que mejora la salud organizacional y capacidad de crecimiento.

3) Decisiones más duras, y muchas veces, más rentables

Decir que no. Cortar lo que drena. Simplificar. Subir estándares. En empresas reales, la utilidad suele subir menos por “ventas” y más por “foco” y disciplina operativa.

4) Gobierno y caja clara

Contratos, acuerdos, roles, KPI, responsabilidades, propiedad intelectual, dependencia de proveedores críticos. Lo ambiguo funciona mientras el dueño está presente y compensa; cuando entra un tercero (comprador, sucesor, inversor), lo ambiguo se convierte en riesgo.

5) Contingencias

Bajan el valor de la empresa, sobre todo operar con informalidades. Desde el no pago o postergación indebida del pago de impuestos hasta operar sin algunos de los permisos o habilitaciones, o, depende del negocio y de la industria (requisitos para funcionar dentro de la normas legales). Juicios o Potenciales juicios, No cumplimiento de reglas y normativas dentro de la industria.

6) Resultados reales generados y distribuidos y comprobables.

En definitiva poder ver, verificar que la empresa tenga un rendimiento para sus propietarios y que esté acorde a lo que podemos observar en nuestros Estados Contables y de Gestión .

Para llevarlo a práctica, propongo un marco simple de algunas pocas preguntas como filtro de decisiones.

Cada vez que haya una decisión grande, pregúntate:

¿Esto aumenta o reduce el valor de la empresa? ¿Esto aumenta o reduce la dependencia en mí? ¿Esto se vería bien en un due diligence? ¿Esto mejora la repetibilidad (procesos) o suma complejidad? ¿Esto me da más opciones a futuro o me encierra?

Si la respuesta incomoda es una señal útil: te está mostrando dónde está el riesgo, sin necesidad de que el contexto te obligue a verlo más adelante.

También en mi opinión es muy útil utilizar en el buen sentido, a contrapartes, que nos desafíen y contrastar nuestras opiniones. Mi experiencia con dueños de empresa es que tienden a ignorar o subestimar muchos de los temas planteados. Para estos casos tener una contraparte que te pregunte y que te muestre que algo no estaría tan bien, es muy útil.

La conclusión suele molestar porque es simple: la transición no debería ser un hito o evento. Deberían darse como procesos natural y nuestros procesos y formas de trabajar tener estos eventos dentro de los que van a suceder, entonces estar incorporados como una forma de gobernar nuestras empresas.

*CEPA, consultor especializado en Exit Planning y en aumentar el valor de las empresas. Autor de “La reinvención del dueño”